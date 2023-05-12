Военкоры сообщили о начале украинского контрнаступления. В Минобороны отрицают информацию о прорыве российской обороны

В Минобороны России заявили, что сообщения о прорывах на фронте «не соответствуют действительности». Комментарий опубликовала пресс-служба ведомства.

«Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — говорится в нем.

В министерстве утверждают, что на Купянском, Красно-Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, а на Донецком российским войскам удалось «пресечь три попытки противника провести разведку боем». В то же время продолжаются бои за Бахмут, Малоильиновку, российские военные пытаются блокировать Авдеевку и взять Марьинку, говорится в пресс-релизе.

До этого военкоры и провоенные телеграм-каналы начали активно сообщать о том, что началось контрнаступление Украины.

«Контрнаступление — в том или ином виде — началось. Сильная активизация Харьковско-Белгородского направления. <…> На Бахмутско-Соледарском направлении пока все действия ограничиваются разведкой боем — в отдельных случаях успешных», — говорится в публикации телеграм-канала Рыбарь.

Многие каналы сообщили о том, что колонны военной техники ВСУ весь день ходят по объездной дороге из Харькова в сторону Белгородской области.

Утверждалось также, что украинская армия увеличила давление на позиции российских военных в Бахмуте. Александр Симонов, в частности, писал о прорывах в Ивановском, Клещеевке, Богдановке, Берховке и Ягодном. Сообщалось, что российские войска покинули позиции. «К сожалению, на некоторых участках [украинским военным] удается занять рубежи, которые нам дались немалой кровью», — утверждает Коц.

По информации Евгения Поддубного, была предпринята попытка прорыва в районе Соледара. «В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая», — писал он.

Украинская сторона не комментировала происходящее.