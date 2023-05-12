Минобороны России заявило о начале украинского контрнаступления

Минобороны утверждает, что подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Ведомство уверяет, что все атаки удалось отразить.

«Украинские войска вчера на Соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения (более 95 км)», — цитирует «РИА Новости» ведомство.

Украинские военные начали контрнаступление по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявили в Минобороны России.

Ранее российские «военкоры» сообщили о начале контрнаступления Украины. В Минобороны отрицали эту информацию.

В частности, российское военное ведомство выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что сообщения о прорывах на фронте «не соответствуют действительности».

В публикации говорилось, что на Купянском, Красно-Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, а на Донецком российским войскам удалось «пресечь три попытки противника провести разведку боем». В то же время продолжаются бои за Бахмут, Малоильиновку, российские военные пытаются блокировать Авдеевку и взять Марьинку, сообщили в Минобороны.