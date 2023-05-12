«Я надеюсь, что украинцы дойдут до Кремля»: в Челябинске стримера арестовали по делу об оправдании терроризма за комментарий о дронах над Кремлем

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал 41-летнего местного жителя Алексея Сидорова по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) за то, что мужчина прокомментировал сбитие беспилотников над Кремлем в начале мая в своем стриме. Об этом сообщается на сайте суда.

Стример и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Портал 74.ru сообщает, что Сидоров назвал свои слова «случайностью» и принес извинения в зале суда. Ранее блогер, по его словам, уже записывал со следователем СК видео с извинениями, «но оно пока не было опубликовано».

«Я не какой-то там политический блогер. У меня нет каких-то сайтов политических. Я обычный человек. Я эти стримы провожу, это просто развлекательное. Мой канал 160 человек смотрело, то есть ограниченный круг людей.

Кто-то просто из этих 160 человек взял кусочек видео вырезал и отправил его в какие-то, говорят, телеграм-каналы, я их не видел, где по миллиону подписчиков. Просто вырезал этот кусок — и все. А там было изначально, знаете, как? Мне писали такое: „Русские, вы ничего не можете«, и я на эмоциях говорю: „Ну вы раз такие сильные, так приходите сюда». Вот так получилось», — объяснил мужчина.

По версии следствия, блогер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил стрим в общественном месте и «публично призывал к осуществлению терроризма, публично оправдывал и пропагандировал теракт». В четверг СК предъявил Сидорову обвинение.

9 мая телеграм-канал прокремлевского блогера Анатолия Шария опубликовал видео, которое, предположительно, легло в основу уголовного дела против Алексея Сидорова.

На нем мужчина говорит: «Мы не можем просто, мы не в силах. Русская нация не в силах противостоять хуйлу. Я надеюсь только на украинцев, что они дойдут до Кремля и ебнут его нахуй. На вас одна надежда, пацаны». Также на записи звучат лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».