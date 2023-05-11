Навального отправили в ШИЗО в 15-й раз

Политика Алексея Навального поместили в штрафной изолятор на следующее утро после того, как он оттуда вышел. Об этом сообщается в соцсетях оппозиционера.

Навального выпустили из ШИЗО вчера в восемь вечера, а сегодня в 9:30 отправили туда снова.

«"Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает" Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток», — рассказал политик.

Навального отправляют в ШИЗО уже в 15-й раз.

В прошлый раз Навального отправили в ШИЗО 26 апреля. Это случилось сразу после того, как он просидел там 15 суток. «Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после "пятнашки" в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки "поднять" на зону перед тем, как дать еще одну "пятнашку"», — отметил политик.

В тот же день стало известно о том, что в отношении Навального возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», — сказал он.

Утверждается, что новое дело «выделили» из дела по экстремизму, которое возбудили против Навального в октябре прошлого года.