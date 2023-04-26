Навальный заявил, что против него возбудили уголовное дело по статье о терроризме

Оппозиционный политик Алексей Навальный, заключенный в ИК-2 во Владимирской области, рассказал, что против него завели уголовное дело по статье о терроризме. Его слова передает корреспондент ТАСС из Басманного суда Москвы.

«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», — сказал Навальный.

Утверждается, что новое дело «выделили» из дела по экстремизму, которое возбудили против Навального в октябре прошлого года.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых политик может ознакомиться с материалами по этому делу. Заседание сделали закрытым по ходатайству представителя СК.

«Попытка закрыть этот процесс — это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал», — заявил в ответ Навальный. Он присутствует на заседании по видеосвязи.

Навальный также сообщил в своем твиттере, что его снова поместили в штрафной изолятор. На этот раз — сразу после отбывания предыдущего наказания.

«Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после "пятнашки" в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки "поднять" на зону перед тем, как дать еще одну "пятнашку"», — написал он.