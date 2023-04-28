Освободите Навального!

28 апреля 2023 года
Президенту В. Путину
Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.
Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.
Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах.
- Майкл Абрамович, президент Freedom House
- Джей Джей Абрамс, режиссер, композитор
- Пейдж Александр, генеральный директор Центра Картера
- Светлана Алексиевич, журналистка, писательница, лауреат Нобелевской премии
- Марк Амберс, актер
- Михаил Барышников, танцовщик, хореограф
- Джина Беллман, актриса
- Франсуа Берлеан, актер
- Кен Бернс, кинорежиссер
- Джон Бернэм Шварц, писатель, сценарист
- Ингрид Бетанкур, политик, активистка, писательница
- Франсуа Бизо, антрополог
- Уильям Бойд, писатель
- Альваро Варгас Льоса, писатель, политический обозреватель
- Марио Варгас Льоса, писатель, лауреат Нобелевской премии
- Индира Варма, актриса
- Саймон Винчестер, журналист, писатель
- Джеймс Вуд, писатель
- Нил Гейман, писатель
- Генри Луис Гейтс — мл., историк, редактор, режиссер
- Сиенна Гиллори, актриса
- Джейми Гловер, актер
- Весна Голдсуорси, поэт, писательница
- Линда Голдштейн Ноултон, режиссер, продюсер
- Энтони Горовиц, писатель
- Рой Гринслейд, журналист, писатель
- Филип Гуревич, журналист, писатель
- Недим Гюрсель, писатель
- Ребекка Джонсон, актриса
- Ричард Докинз, биолог, писатель
- Дэвид Духовны, актер, писатель, певец
- Ассад Заман, актер
- Эльза Зильберштейн, актриса
- Том Йорк, певец, композитор, автор песен
- Эрлинг Кагге, исследователь, писатель
- Кэрол Кадвалладр, журналистка, писательница
- Бентли Калу, актер
- Бенедикт Камбербэтч, актер
- Алан Камминг, актер
- Чарльз Камминг, писатель
- Эрик Кантона, актер, бывший профессиональный футболист
- Элизабет Карлинг, актриса, певица
- Эммануэль Каррер, писатель, режиссер
- Рейчел Каск, писательница
- Даниэль Кельман, писатель
- Этгар Керет, писатель
- Кристофер Кларк, историк
- Коста-Гаврас, режиссер
- Эмма Куннифф, актриса
- Дж. М. Кутзее, писатель, лауреат Нобелевской премии
- Алистер Кэмпбелл, журналист, писатель
- Дэвид Лавен, предприниматель
- Марк Леви, писатель
- Кэти Летт, писательница
- Дикси Линдер, продюсер
- Джуд Лоу, актер
- Иэн Макьюэн, писатель
- Наташа Макэлхоун, актриса
- Джорджио Маркези, актер
- Аньес Мартен-Люган, писательница
- Мариана Мартинс, предпринимательница
- Кэтрин Мерридейл, историк
- Чарли Мерфи, актриса
- Клэр Мессуд, писательница
- Тим Минчин, комик, писатель, музыкант
- Герта Мюллер, писательница, лауреат Нобелевской премии
- Петер Надаш, писатель
- Сильвия Назар, журналистка
- Тревор Нанн, театральный режиссер
- Азар Нафиси, писательница
- Билл Найи, актер
- Амели Нотомб, писательница
- Трейси-Энн Оберман, актриса, драматург
- Джордж Пакер, журналист, писатель
- Орхан Памук, писатель, лауреат Нобелевской премии
- Даниэле Печчи, актер, режиссер
- Мария Попова, писательница, поэт
- Эллендея Проффер Тисли, писательница, переводчица, редактор
- Филип Пулман, писатель
- Лоуренс Райт, журналист, писатель
- Леди Ванесса Редгрейв, актриса, активистка
- Дэвид Ремник, писатель, журналист, редактор
- Жан Рено, актер
- Арундати Рой, писательница
- Дж. К. Роулинг, писательница
- Дэниел Роэр, режиссер-документалист, обладатель «Оскара»
- Салман Рушди, писатель
- Шарлотта Рэндл, писательница
- Саймон Себаг Монтефиоре, писатель, историк
- Зааб Сетна, бизнесмен
- Клаудия Сильвер, актриса, сценарист
- Питер Сингер, писатель, философ, активист
- Кристин Скотт Томас, актриса
- Али Смит, писательница
- Тимоти Снайдер, историк
- Нитин Сони, композитор, продюсер
- Саманта Спайро, актриса
- Джульет Стивенсон, актриса
- Том Стоппард, драматург
- Алексия Стрези, писательница
- Алисия Сэмс, продюсер
- Пол Теру, писатель
- Катерина Тозер, писательница
- Ольга Токарчук, писательница, лауреат Нобелевской премии
- Арч Тэйт, переводчик, редактор
- Сюзанна Уайз, актриса
- Оливия Уильямс, актриса
- Роуэн Уильямс, бывший архиепископ Кентерберийский, поэт, философ, участник мирных переговоров
- Доминик Уэст, актер
- Марина Уорнер, писательница, историк
- Орландо Файджес, историк
- Нил Фергюсон, историк
- Кейт Флитвуд, актриса
- Себастьян Фолкс, писатель
- Джонатан Франзен, писатель
- Майкл Фрейн, писатель
- Джемайма Хан, посол ЮНИСЕФ
- Мэтт Хейг, журналист, писатель
- Ирина Хиггинс, нейробиолог
- Стивен Хопкинс, режиссер
- Шэрон Хорган, актриса, писательница, режиссер
- Дэвид Хэйр, режиссер, писатель
- Юн Джан, писательница
- Энцо Чиленти, актер
- Саймон Шама, историк
- Арт Шпигельман, карикатурист, редактор
- Сэр Ричард Эванс, историк
- Памела Эдлон, актриса
- Энн Эпплбаум, журналистка, писательница
- Паскуале Эспозито, актер, певец, режиссер
- Маргарет Этвуд, писательница
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