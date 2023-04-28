Освободите Навального!

28 апреля 2023 года

Президенту В. Путину

Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.

Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.

Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах.