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Открытое письмоПолитика

Освободите Навального!

Мировые знаменитости обратились к Владимиру Путину. Публикуем письмо

Алексей Навальный во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде, Россия, 24 мая 2022 г. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

28 апреля 2023 года

Президенту В. Путину

Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.

Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.

Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах.

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  • Марио Варгас Льоса, писатель, лауреат Нобелевской премии
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  • Саймон Винчестер, журналист, писатель
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  • Энтони Горовиц, писатель
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  • Ричард Докинз, биолог, писатель
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  • Эммануэль Каррер, писатель, режиссер
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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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