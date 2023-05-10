«Транснефть» заявила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» в Брянске

В «Транснефти» сообщили о «попытке теракта» на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом представитель компании заявил ТАСС.



«Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск"», — сказал он.

В результате теракта никто не пострадал, заявили в компании.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел.

«Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал», — рассказали источники издания.