«Транснефть» заявила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» в Брянске

В «Транснефти» сообщили о «попытке теракта» на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом представитель компании заявил ТАСС.
«Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск"», — сказал он.
В результате теракта никто не пострадал, заявили в компании.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел.
«Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал», — рассказали источники издания.
1 февраля компания «Транснефть» сообщила о попытке ВСУ обстрелять станцию на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области.
15 марта «Транснефть» заявила об обнаружении взрывных устройств на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба».
21 марта губернатор Брянской области заявил об атаке украинского БПЛА на трубопровод «Дружба».
При этом в 2023 году НПС «Новозыбков» перекачку нефти не осуществляет, а резервуарный парк стоит пустой.