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ПодкастОбщество

«Самая большая травма — это неопределенность»

Александр Колмановский в подкасте «Поживем — увидим»

Александр Колмановский — гость свежего выпуска подкаста «Поживем — Увидим». Психолог занимался реабилитацией жертв терактов на Дубровке и в Беслане, а также работал в Цхинвале после военного конфликта с Грузией в 2008 году.

В свежем эпизоде подкаста мы обсудили:

  • Как война влияет на психику человека?
  • Какие переживания испытывают дети во время войны? И как говорить с ребенком о политике?
  • И что делать, когда заканчиваются силы?

Смотрите в новом видео!

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