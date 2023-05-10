«Самая большая травма — это неопределенность»

Александр Колмановский — гость свежего выпуска подкаста «Поживем — Увидим». Психолог занимался реабилитацией жертв терактов на Дубровке и в Беслане, а также работал в Цхинвале после военного конфликта с Грузией в 2008 году.
В свежем эпизоде подкаста мы обсудили:
- Как война влияет на психику человека?
- Какие переживания испытывают дети во время войны? И как говорить с ребенком о политике?
- И что делать, когда заканчиваются силы?
Смотрите в новом видео!
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