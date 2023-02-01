«Транснефть» сообщила об обстреле нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Компания «Транснефть» сообщила о попытке ВСУ обстрелять станцию на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом говорится в заявлении компании.
«Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково. Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме», — сказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
По его словам, последний раз НПС включалась на несколько часов в прошлом году.
В результате попадания снаряда по территории станции никто не пострадал, сейчас ремонтная бригада устраняет повреждения. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.
Ранее об обстреле сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, по нефтепроводу ударили «Точкой-У».
«Прибывшими на место спецами зафиксирована воронка диаметром 20 метров. Сама НПС повреждена незначительно, там временно нет электричества», — пишет Mash.
В октябре 2022 года польский трубопроводный оператор PERN сообщил об утечке в одной из ниток нефтепровода «Дружба», который соединяет Россию и Европу.
Причины утечки неизвестны, поврежденную линию немедленно отключили. Вторая нитка работает исправно.