«Транснефть» сообщила об обстреле нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Компания «Транснефть» сообщила о попытке ВСУ обстрелять станцию на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Об этом говорится в заявлении компании.

«Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково. Станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе "Дружба" в разовом режиме», — сказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, последний раз НПС включалась на несколько часов в прошлом году.

В результате попадания снаряда по территории станции никто не пострадал, сейчас ремонтная бригада устраняет повреждения. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

Ранее об обстреле сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, по нефтепроводу ударили «Точкой-У».

«Прибывшими на место спецами зафиксирована воронка диаметром 20 метров. Сама НПС повреждена незначительно, там временно нет электричества», — пишет Mash.