Мужчина погиб в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

Местный житель погиб в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, у него было осколочное ранение в голову. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. У него была открытая черепно-мозговая травма.
«Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. <…> В результате обстрела других разрушений нет», — написал Гладков.
В понедельник власти Белгородской области сообщили о пятерых раненых результате обстрела Шебекино. По словам Гладкова, город обстреляли несколько раз. В результате первой атаки «обошлось без пострадавших и повреждений».
«Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
6 мая после обстрела центра Шебекино местные власти рекомендовали предприятиям приостановить работу с 7 по 9 мая.
«7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность», — говорится в сообщении.