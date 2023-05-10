Мужчина погиб в результате обстрела Шебекино в Белгородской области

Местный житель погиб в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у него было осколочное ранение в голову. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. У него была открытая черепно-мозговая травма.

«Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. <…> В результате обстрела других разрушений нет», — написал Гладков.

В понедельник власти Белгородской области сообщили о пятерых раненых результате обстрела Шебекино. По словам Гладкова, город обстреляли несколько раз. В результате первой атаки «обошлось без пострадавших и повреждений».