Власти сообщили о ранении пятерых человек при обстреле Шебекино в Белгородской области

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
По словам Гладкова, город обстреляли несколько раз. В результате первой атаки «обошлось без пострадавших и повреждений».
«Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Число пострадавших в результате обстрела Шебекино выросло до 5 человек
«Пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение», — заявил Гладков.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Также Гладков заявил, что еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. В результате были сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла.
«Горит один автомобиль, пожарные расчеты уже приступили к тушению, еще две машины сильно повреждены», — написал Гладков.
6 мая после обстрела центра Шебекино местные власти рекомендовали предприятиям приостановить работу с 7 по 9 мая.
«7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность», — говорится в сообщении.