Власти сообщили о ранении пятерых человек при обстреле Шебекино в Белгородской области

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, город обстреляли несколько раз. В результате первой атаки «обошлось без пострадавших и повреждений».

«Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», — написал губернатор в своем телеграм-канале.