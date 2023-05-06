После обстрела центра Шебекино местные власти рекомендовали предприятиям приостановить работу с 7 по 9 мая

Власти города Шебекино в Белгородской области рекомендовали магазинам, кафе и предприятиям сферы услуг приостановить работу 7, 8 и 9 мая «в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности». Об этом сообщает глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
«7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность», — говорится в сообщении.
Сегодня в первой половине дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Шебекино украинской армией из ствольной артиллерии. По его словам, один местный житель в торговом центре получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий», — рассказал Гладков. Позже он добавил, что повреждены 12 автомобилей.