После обстрела центра Шебекино местные власти рекомендовали предприятиям приостановить работу с 7 по 9 мая

Власти города Шебекино в Белгородской области рекомендовали магазинам, кафе и предприятиям сферы услуг приостановить работу 7, 8 и 9 мая «в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности». Об этом сообщает глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

«7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность», — говорится в сообщении.