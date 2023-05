Массированный куплетный удар

У переводчицы, приставленной к британцу, проблемы начались с первого предложения.

— I apologize, I'm the only person here who does not speak Russian, — сказал Чёрч.

— Есть ли здесь люди, которые не говорят по-русски? — перевела девушка.

Чёрч рассказал, что 20 лет работал школьным учителем, а потом стал писать детские книжки, потому что задал самому себе вопрос: чему мы учим детей, что мы говорим им как правду? «Мы учим их правде», — сказала переводчица. Речь писателя была посвящена тому, что Запад несправедлив к России, так что можно было смело переводить дословно. Но почему-то не получалось.