Япония ведет переговоры об открытии представительства НАТО

Япония ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси в интервью CNN.

Если переговоры будут успешными, то подобный офис станет первым представительством НАТО в Азии.

«Мы уже ведем переговоры, но никаких деталей (пока) не определено. Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир (стал) более нестабильным», — сказал Хаяси.

По его словам, вторжение России в Украину заставило Японию переосмыслить региональную безопасность. Несмотря на то, что Япония не состоит в НАТО, партнеры блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе «очень уверенно взаимодействуют» с альянсом.