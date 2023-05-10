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Япония ведет переговоры об открытии представительства НАТО

Япония ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси в интервью CNN.

Если переговоры будут успешными, то подобный офис станет первым представительством НАТО в Азии.

«Мы уже ведем переговоры, но никаких деталей (пока) не определено. Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир (стал) более нестабильным», — сказал Хаяси.

По его словам, вторжение России в Украину заставило Японию переосмыслить региональную безопасность. Несмотря на то, что Япония не состоит в НАТО, партнеры блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе «очень уверенно взаимодействуют» с альянсом.

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Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года. Их вступлению в НАТО воспрепятствовала Турция, выдвинув ряд требований, которые Швеция частично выполнила.

3 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Затем президент страны Саули Ниинистё опубликовал на своей странице в твиттере соответствующий указ.

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