Суд в Берлине отменил разрешение на использование российских флагов на акциях 9 мая

Высший административный суд земли Берлин-Бранденбург удовлетворил жалобу полиции Берлина и отменил разрешение на частичное использование российских флагов на городских мероприятиях 9 мая. Об этом сообщает полиция Берлина в твиттере.
«Высший административный суд счел нашу жалобу обоснованной. Рядом с указанными [советскими] мемориалами по-прежнему запрещено демонстрировать российские флаги и флаги СССР, а также георгиевскую ленту и флаг», — говорится в твите.
Берлинская газета Berliner Morgenpost уточнила, что решение касается мемориалов в районе Тиргартен и в Трептов-парке, а также Шёнхольцер Хайде в районе Панков.
В воскресенье берлинская полиция рассказала, что Административный суд Берлина разрешил использовать российский флаг на акции возле советского военного мемориала в районе Тиргартен 9 мая.
Радиостанция RBB уточнила со ссылкой на представителя полиции Берлина, что мероприятие, на котором разрешили использовать российские флаги, пройдет на улице 17 июня, которая начинается у Бранденбургских ворот.
Предположительно, речь шла об акции «Бессмертный полк». На этой неделе полиция Берлина согласовала ее проведение. Шествие начнется у Бранденбургских ворот и завершится возложением цветов возле памятника павшим советским воинам.
Накануне суд в Берлине отменил ранее объявленный запрет на публичную демонстрацию флагов Украины 8 и 9 мая, сообщила украинская организация «Виче». Также был снят запрет на исполнение украинских песен.
Ранее в части районов Берлина запретили демонстрацию российских и украинских флагов 8 и 9 мая. Как заявили в правоохранительных органах, запрет вводится около территории советских мемориалов.