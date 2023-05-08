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Суд в Берлине отменил разрешение на использование российских флагов на акциях 9 мая

Высший административный суд земли Берлин-Бранденбург удовлетворил жалобу полиции Берлина и отменил разрешение на частичное использование российских флагов на городских мероприятиях 9 мая. Об этом сообщает полиция Берлина в твиттере.

«Высший административный суд счел нашу жалобу обоснованной. Рядом с указанными [советскими] мемориалами по-прежнему запрещено демонстрировать российские флаги и флаги СССР, а также георгиевскую ленту и флаг», — говорится в твите.

Берлинская газета Berliner Morgenpost уточнила, что решение касается мемориалов в районе Тиргартен и в Трептов-парке, а также Шёнхольцер Хайде в районе Панков.

В воскресенье берлинская полиция рассказала, что Административный суд Берлина разрешил использовать российский флаг на акции возле советского военного мемориала в районе Тиргартен 9 мая.

Радиостанция RBB уточнила со ссылкой на представителя полиции Берлина, что мероприятие, на котором разрешили использовать российские флаги, пройдет на улице 17 июня, которая начинается у Бранденбургских ворот.

Предположительно, речь шла об акции «Бессмертный полк». На этой неделе полиция Берлина согласовала ее проведение. Шествие начнется у Бранденбургских ворот и завершится возложением цветов возле памятника павшим советским воинам.

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Накануне суд в Берлине отменил ранее объявленный запрет на публичную демонстрацию флагов Украины 8 и 9 мая, сообщила украинская организация «Виче». Также был снят запрет на исполнение украинских песен.

Ранее в части районов Берлина запретили демонстрацию российских и украинских флагов 8 и 9 мая. Как заявили в правоохранительных органах, запрет вводится около территории советских мемориалов.

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