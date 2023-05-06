Суд в Берлине отменил ранее объявленный запрет на публичную демонстрацию украинских флагов 8 и 9 мая

Как сообщает русская служба «Би-би-си», полиция еще может обжаловать решение суда в Высшем административном суде Берлина и Бранденбурга.

Также снят запрет на исполнение украинских песен. Однако демонстрация российских флагов около советских мемориалов в эти дни будет по-прежнему запрещена.

Суд в Берлине отменил ранее объявленный запрет на публичную демонстрацию флагов Украины 8 и 9 мая. Об этом заявила организация берлинских украинцев «Вече».

Историк Искэндэр Ясавеев на примере Владимира Путина рассказывает, как «человек советский» взял реванш у всей страны и поверг её в пучину войны

Накануне в части районов Берлина запретили демонстрацию российских и украинских флагов 8 и 9 мая. Как заявили в правоохранительных органах, запрет вводится около территории советских мемориалов.

Около них также было запрещено ношение военной формы, исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент. В полиции подчеркнули, что запрет не распространяется на ветеранов Второй мировой войны и дипломатов, которые примут участие в памятных мероприятиях.

«Достойная память о павших военнослужащих и женщинах Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами помогли освободить Германию и весь мир от нацистской диктатуры, является главным приоритетом в эти дни», — говорится в пресс-релизе полиции.