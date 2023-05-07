Суд Берлина разрешил использовать российский флаг на акции 9 мая в Тиргартене. Городская полиция опротестовала это решение

Административный суд Берлина разрешил использовать российский флаг на акции возле советского военного мемориала в районе Тиргартен 9 мая. Об этом сообщила берлинская полиция в твиттере.

«Вчера Административный суд Берлина (VG Berlin) разрешил вывешивание российских флагов на советском военном мемориале в Тиргартене 9 мая. Сегодня утром мы подали жалобу в Высший административный суд (OVG) Берлин-Бранденбург», — говорится в сообщении.

Радиостанция RBB уточнила со ссылкой на представителя полиции Берлина, что мероприятие, на котором разрешили использовать российские флаги, пройдет на улице 17 июня, которая начинается у Бранденбургских ворот.

Предположительно, речь идет об акции «Бессмертный полк». На этой неделе полиция Берлина согласовала ее проведение. Шествие начнется у Бранденбургских ворот и завершится возложением цветов возле памятника павшим советским воинам.

Накануне суд в Берлине отменил ранее объявленный запрет на публичную демонстрацию флагов Украины 8 и 9 мая, сообщила украинская организация «Виче». Также был снят запрет на исполнение украинских песен.

Ранее в части районов Берлина запретили демонстрацию российских и украинских флагов 8 и 9 мая. Как заявили в правоохранительных органах, запрет вводится около территории советских мемориалов.

Около них также было запрещено ношение военной формы, исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент. В полиции подчеркнули, что запрет не распространяется на ветеранов Второй мировой войны и дипломатов, которые примут участие в памятных мероприятиях.

«Достойная память о павших военнослужащих и женщинах Советской Армии, которые вместе с другими вооруженными силами помогли освободить Германию и весь мир от нацистской диктатуры, является главным приоритетом в эти дни», — говорится в пресс-релизе полиции.

Обновлено в 16:00 мск — добавлена информация радиостанции RBB и про «Бессмертный полк»