Суд арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на Захара Прилепина. Его обвиняют в теракте и незаконном обороте оружия

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК) 29-летнему уроженцу Донецкой области Александру Пермякову, задержанному по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает само ведомство.

Суд в Нижегородской области на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на Захара Прилепина, сообщает Генпрокуратура РФ.

Следствие ходатайствовало об аресте Пермякова.

Накануне МВД опубликовало видео, в котором сотрудники полиции рассказали о задержании мужчины. Они заявили, что Пермяков вызвал подозрение, потому что говорил про ловлю куропаток. По словам силовика, мужчина вышел из леса на выезде из деревни Козлово и рассказал его коллегам, что ловил куропаток на пруду.

«Но на данном участке озера не было и куропаток в настоящее время там тоже не было», — поделился полицейский.

Ранее «МК» рассказало, что Пермяков в 2014 и 2015 годах воевал на стороне «ДНР». Как утверждают журналисты, когда подростку было 15 лет, его осудили на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц.

Пермяков отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим, пишет «МК».

В феврале 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело не стали возбуждать, потому что Пермяков отказался переходить границу.

Мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. В то же время, в своих показаниях СК он сообщил, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.