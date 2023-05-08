Суд арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на Захара Прилепина. Его обвиняют в теракте и незаконном обороте оружия

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК) 29-летнему уроженцу Донецкой области Александру Пермякову, задержанному по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает само ведомство.
Суд в Нижегородской области на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на Захара Прилепина, сообщает Генпрокуратура РФ.
Следствие ходатайствовало об аресте Пермякова.
Накануне МВД опубликовало видео, в котором сотрудники полиции рассказали о задержании мужчины. Они заявили, что Пермяков вызвал подозрение, потому что говорил про ловлю куропаток. По словам силовика, мужчина вышел из леса на выезде из деревни Козлово и рассказал его коллегам, что ловил куропаток на пруду.
«Но на данном участке озера не было и куропаток в настоящее время там тоже не было», — поделился полицейский.
Ранее «МК» рассказало, что Пермяков в 2014 и 2015 годах воевал на стороне «ДНР». Как утверждают журналисты, когда подростку было 15 лет, его осудили на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц.
Пермяков отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим, пишет «МК».
В феврале 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело не стали возбуждать, потому что Пермяков отказался переходить границу.
Мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. В то же время, в своих показаниях СК он сообщил, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.
Утром 6 мая стало известно, что в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором находился писатель. Прилепина в тяжелом состоянии госпитализировали в нижегородскую больницу, его охранник Александр Шубин погиб. Сегодня писателя вывели из медикаментозной комы.
СК задержал подозреваемого в покушении. Ведомство опубликовало видео, на котором Пермяков говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины.
МИД России обвинил СБУ в организации покушения на Прилепина. Представитель СБУ заявил «Украинской правде», что не может официально ни подтвердить, ни опровергнуть причастность украинских спецслужб к подрыву.
Ответственность взяло на себя движение украинцев и крымских татар «Атеш».