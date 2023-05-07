Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Врачи областной больницы имени Семашко в Нижнем Новгороде вывели из медикаментозного сна писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в телеграм-канале.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое», — рассказал глава региона.

Утром 6 мая стало известно, что в Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором находился писатель. Прилепина в тяжелом состоянии госпитализировали в нижегородскую больницу, его охранник Александр Шубин погиб.

СК задержал подозреваемого в покушении. Ведомство опубликовало видео, на котором задержанный Александр Пермяков, 29-летний уроженец Донецкой области, утверждает, что действовал по заданию спецслужб Украины.

МИД России обвинил СБУ в организации покушения на Прилепина. Представитель СБУ заявил «Украинской правде», что не может официально ни подтвердить, ни опровергнуть причастность украинских спецслужб к подрыву.

Ответственность взяло на себя движение украинцев и крымских татар «Атеш».