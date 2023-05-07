«МК»: уроженец Донецкой области Александр Пермяков, подозреваемый СК в покушении на Прилепина, до 2015 года воевал за «ДНР»

29-летний уроженец Донецкой области Александр Пермяков, которого следствие подозревает в покушении на писателя Захара Прилепина, в 2014 и 2015 годах воевал за «ДНР». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пермяков родился в городе Дружковка. Вместе с сестрой Ириной они росли без отца и воспитывались в интернате для сирот и малоимущих. Как утверждают журналисты, когда Пермякову было 15 лет, его осудили на четыре года колонии по делу о разбойном нападении в составе группы лиц. Подросток отбывал срок в исправительном учреждении под Бахмутом, а после освобождения вернулся в Дружковку и стал разнорабочим, пишет «МК». В 2014 году его сестра переехала в Петербург,

а сам Пермяков пошел воевать на стороне «ДНР».

28 февраля 2015 года Пермяков попытался перейти пешком границу с Россией в районе села Куйбышево, но сотрудники таможни обнаружили у него в рюкзаке штык-нож от автомата Калашникова. Уголовное дело не стали возбуждать, потому что Пермяков отказался переходить границу. Мужчина вернулся в Дружковку, где до 2022 года работал на стройке. В то же время, в своих показаниях СК он сообщил, что украинские спецслужбы завербовали его в 2018 году.

Как утверждает «МК», в марте 2022 года Пермяков переехал в Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины. Родственникам он сообщил, что «уехал подальше от войны как переселенец». Его девушка Анна уехала в Германию, а сам мужчина в августе 2022 года приехал в Россию. Сначала он навестил сестру в Петербурге, а затем уехал в Москву, где жил и работал до февраля 2023 года. 19 февраля, по информации «МК», Пермяков приехал на день рождения матери в Петербург и рассказал родным, что переезжает в Нижний Новгород, так как «в Москве с работой не получилось». После этого оттуда он звонил родственникам и рассказывал о своих делах.