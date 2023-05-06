В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель ранен

Покушение на Захара Прилепина
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин и его водитель. Об этом сообщает ТАСС.
«На данный момент не установлено, что именно произошло. Захар Прилепин в порядке», — сообщила пресс-служба писателя.
По информации РБК, сам Прилепин тяжело ранен. Источники издания сообщают, что Прилепин возвращался в Москву с территории «ЛДНР». Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль писателя. Известно, что по дороге в Нижегородской области он останавливался поесть. Сразу после того, как машина продолжила движение, произошел взрыв.
«Основная версия — подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Прилепина могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое.
Взрывное устройство могло быть установлено под капотом автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По данным РБК, на месте взрыва образовалась воронка. В результате взрыва Прилепин получил ранения ног.
«Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Александр Шубин. Фото из соцсетей
Кто был в машине с Прилепиным?
В результате взрыва водитель Прилепина погиб на месте. Как пишет «Вёрстка», им был 27-летний уроженце Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Согласно украинский базе «Миротворец», с начала сепаратистского движения на Донбассе Шубин был рядовым в батальоне Суркова-Прилепина.
Брат погибшего рассказал RT, что Шубин работал у Прилепина с 2016 года.
Реакция МВД и СК
Следственный комитет квалифицировал подрыв автомобиля Прилепина как теракт. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ).
«Сегодня около 11 часов в одном из населенных пунктов Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение», — сообщает СК в пресс-релизе.
МВД отчиталось о задержании подозреваемого во взрыве автомобиля Прилепина.
«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Персональные данные задержанного не уточняются.
МВД заявило, что задержанный по делу о теракте в отношении Прилепина имел судимость.
«Трое участковых уполномоченных полиции задержали ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. Розыск возможных соучастников продолжается», — заявила представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы, уточнили в ведомстве.
Причастных к покушению на Захара Прилепина также ищут в Подмосковье, пишет ТАСС. Установлена квартира в Подмосковье, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым подорвали автомобиль.
Кто взял ответственность?
Ответственность за взрыв автомобиля Прилепина взяло на себя движение украинцев и крымских татар «Атеш». «Сюрприз сработал. Захар в больничке», — говорится в сообщении движения. Подтвердить эту информацию пока не представляется возможным.
Движение «Атеш» позиционирует себе как партизанское движение украинцев и крымских татар. Согласно данным их телеграм-канала, оно было создано в конце сентября прошлого года.
Помимо атаки на Прилепина, «Атеш» заявила о своей ответственности за убийство назначенного Россией главы администрации аннексированной Херсонской области Кирилла Стремоусова. Также, по их словам, они неоднократно убивали российских военных и росгвардейцев на территории аннексированного Крыма, а также проводили диверсии на территории России и оккупированных территориях.
Захар Прилепин активно поддерживает войну в Украине и аннексию Крыма. Долгое время был известен как писатель и журналист. Самые известные книги — «Санькя», «Обитель» и «Патологии». Был участником «Другой России» Эдуарда Лимонова. С 2015 года неоднократно ездил в командировки в Донбасс, был замкомандира батальона по работе с личным составом «ДНР» в звании майора. В 2019 году создал движение «За правду», спустя два года оно объединилось с партиями «Патриоты России» и «Справедливая Россия». С начала полномасштабного вторжения в Украину создал «Группу по расследованию антироссийских действий» (ГРАД) в культурной среде.