В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель ранен

Покушение на Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин и его водитель. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент не установлено, что именно произошло. Захар Прилепин в порядке», — сообщила пресс-служба писателя.

По информации РБК, сам Прилепин тяжело ранен. Источники издания сообщают, что Прилепин возвращался в Москву с территории «ЛДНР». Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль писателя. Известно, что по дороге в Нижегородской области он останавливался поесть. Сразу после того, как машина продолжила движение, произошел взрыв.

«Основная версия — подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Прилепина могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое.

Взрывное устройство могло быть установлено под капотом автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По данным РБК, на месте взрыва образовалась воронка. В результате взрыва Прилепин получил ранения ног.

«Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.