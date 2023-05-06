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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель ранен

СК признал покушение терактом, подозреваемого задержали. Дополняется

Покушение на Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин и его водитель. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент не установлено, что именно произошло. Захар Прилепин в порядке», — сообщила пресс-служба писателя.

По информации РБК, сам Прилепин тяжело ранен. Источники издания сообщают, что Прилепин возвращался в Москву с территории «ЛДНР». Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль писателя. Известно, что по дороге в Нижегородской области он останавливался поесть. Сразу после того, как машина продолжила движение, произошел взрыв.

«Основная версия — подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Прилепина могут доставить на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое.

Взрывное устройство могло быть установлено под капотом автомобиля в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. По данным РБК, на месте взрыва образовалась воронка. В результате взрыва Прилепин получил ранения ног.

«Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Александр Шубин. Фото из соцсетей

Кто был в машине с Прилепиным?

В результате взрыва водитель Прилепина погиб на месте. Как пишет «Вёрстка», им был 27-летний уроженце Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Согласно украинский базе «Миротворец», с начала сепаратистского движения на Донбассе Шубин был рядовым в батальоне Суркова-Прилепина.

Брат погибшего рассказал RT, что Шубин работал у Прилепина с 2016 года.

Реакция МВД и СК

Следственный комитет квалифицировал подрыв автомобиля Прилепина как теракт. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о теракте (205 УК РФ).

«Сегодня около 11 часов в одном из населенных пунктов Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение», — сообщает СК в пресс-релизе.

Обновлено (14:05 мск)

МВД отчиталось о задержании подозреваемого во взрыве автомобиля Прилепина.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Персональные данные задержанного не уточняются.

обновлено (15:40 мск)

МВД заявило, что задержанный по делу о теракте в отношении Прилепина имел судимость.

«Трое участковых уполномоченных полиции задержали ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. Розыск возможных соучастников продолжается», — заявила представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы, уточнили в ведомстве.

Причастных к покушению на Захара Прилепина также ищут в Подмосковье, пишет ТАСС. Установлена квартира в Подмосковье, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым подорвали автомобиль.

Кто взял ответственность?

Ответственность за взрыв автомобиля Прилепина взяло на себя движение украинцев и крымских татар «Атеш». «Сюрприз сработал. Захар в больничке», — говорится в сообщении движения. Подтвердить эту информацию пока не представляется возможным.

Движение «Атеш» позиционирует себе как партизанское движение украинцев и крымских татар. Согласно данным их телеграм-канала, оно было создано в конце сентября прошлого года.

Помимо атаки на Прилепина, «Атеш» заявила о своей ответственности за убийство назначенного Россией главы администрации аннексированной Херсонской области Кирилла Стремоусова. Также, по их словам, они неоднократно убивали российских военных и росгвардейцев на территории аннексированного Крыма, а также проводили диверсии на территории России и оккупированных территориях.

Захар Прилепин активно поддерживает войну в Украине и аннексию Крыма. Долгое время был известен как писатель и журналист. Самые известные книги — «Санькя», «Обитель» и «Патологии». Был участником «Другой России» Эдуарда Лимонова. С 2015 года неоднократно ездил в командировки в Донбасс, был замкомандира батальона по работе с личным составом «ДНР» в звании майора. В 2019 году создал движение «За правду», спустя два года оно объединилось с партиями «Патриоты России» и «Справедливая Россия». С начала полномасштабного вторжения в Украину создал «Группу по расследованию антироссийских действий» (ГРАД) в культурной среде.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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