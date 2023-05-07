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Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало выдать ЧВК «Вагнер» боеприпасы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало выдать его бойцам боеприпасы. Его заявление приводится в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором нам обещают дать боеприпасы и вооружение — столько, сколько требуется для продолжения боевых действий. <…>

И нам дают [командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине] Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках взаимодействия ЧВК „Вагнер“ с Министерством обороны», — заявил Пригожин.

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В субботу Пригожин связался с представителями руководителя Чечни Рамзана Кадырова для передачи позиций в Бахмуте с 10 мая в том случае, если российское оборонное ведомство не предоставит боеприпасы бойцам ЧВК.

Кадыров заявил что подписал письмо на имя президента РФ о том, что подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Бахмут, и что они «начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Минобороны РФ».

4 и 5 мая Пригожин выложил серию роликов, в которых объявил, что ЧВК «Вагнер» выведет свои войска из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых боеприпасов от Министерства обороны. По словам Пригожина, с 1 мая Минобороны РФ выделяет его наемникам лишь 10% от необходимого количества боеприпасов.

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