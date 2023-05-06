С голым тылом

Интрига вокруг увольнения с должности бывшего замминистра обороны России Михаила Мизинцева, отвечавшего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, разрешилась. «Военкор» Александр Симонов на своем ТГ-канале опубликовал видеозапись, из которой следует, что высокопоставленный офицер находится на тренировочной базе ЧВК «Вагнер». Судя по подписи к видео, Мизинцев назначен заместителем командира частной военной компании и будет заниматься подготовкой личного состава наемников. «Новая-Европа» разбирается в изгибах карьеры военного чиновника, получившего прозвище «Мясник Мариуполя».

Подвела логистика Михаил Мизинцев сделал образцовую карьеру военного. Начав с Суворовского училища, он уверенно поднимался по иерархической лестнице Минобороны, пока не дорос до поста заместителя министра по всему снабжению армии. До этого генерал возглавлял Национальный центр управления обороной РФ и участвовал в сирийской операции, где руководил штурмами городов, к примеру Алеппо, в итоге практически полностью стертого с лица земли. С начала крупномасштабной агрессии РФ в Украине Мизинцев занимал руководящие должности в российской группировке войск и лично командовал частями, осаждавшими Мариуполь. Украинские власти убеждены, что именно этот функционер отдавал приказы о бомбежках роддома и драмтеатра, в результате чего погибло громадное число жителей. По данным горсовета Мариуполя, в ходе сражений за город было убито более 22 тысяч мирных граждан и уничтожено свыше 1 300 домов, а также были разрушены культурные и исторические памятники.

После этого западные и украинские СМИ начали называть Мизинцева «Мясником Мариуполя». Многие страны внесли генерала в санкционные списки.

Цифрами отмечены могилы неопознанных местных жителей, погибших во время боев в Мариуполе. Фото: EPA-EFE / SERGEI ILNITSKY

После ряда громких скандалов с пропавшими со складов миллионами комплектов формы и другого снаряжения 24 сентября 2022 года Мизинцев сменил генерала армии Дмитрия Булгакова на посту заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению. Продержавшись в этом кресле восемь месяцев, он также потерял должность 27 апреля 2023 года. В отчете британской разведки говорится, что увольнение Михаила Мизинцева связано с логистическими проблемами российской армии. По данным англичан, у РФ нет достаточного количества боеприпасов для успешных наступлений. А нехватка боекомплекта приводит к внутренним разногласиям, особенно хорошо заметным на примере постоянных перепалок между российским Минобороны и ЧВК «Вагнер».

«Россия продолжает предоставлять высочайший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она всё еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени, — сказано в сообщении британской разведки. — В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине». Не справился с управлением Российские силовики уже высказали свои гипотезы о причинах громкого увольнения. Так, генерал-майор Сергей Липовой заявил журналистам, что Мизинцев не смог обеспечить нормальную работу на своем направлении. «Если высокого военачальника снимают, на то возможны две причины, — пояснил Липовой, — либо перемещение на вышестоящую или нижестоящую должность, либо увольняют в связи с невыполнением поставленных задач. В такой ситуации это, скорее всего, второй вариант.

То, что Мизинцев оказался в самой эффективной ЧВК, это неудивительно, потому что ЧВК «Вагнер» сейчас собирает всех военнослужащих, в том числе с высоким рангом, чтобы усилить свою группировку».

Несмотря на высказанное мнение о профнепригодности коллеги, Сергей Липовой уверен, что Мизинцев пригодится на новом месте. «То, что он перешел, это лучший вариант, чем если бы он уехал на дачу, — сказал Липовой. — У него есть опыт, знания, которые он может применить. ЧВК — это мини-армия наша. Он найдет себе там достойное применение. Это исключение, это редкость, когда такого уровня начальники переходят в ЧВК. Сначала он пришел туда в качестве советника, потом может занять какую-то руководящую должность».

Генерал-полковник Михаил Мизинцев

Бывший главком Сухопутных войск РФ генерал армии Владимир Болдырев отметил, что Мизинцев должен хорошо себя проявить в ЧВК. «Для чего его назначили? Его никто не назначал, это вольная организация, чисто коммерческая, — прокомментировал Болдырев ситуацию в комментарии СМИ. — Пригожин пригласил, а он, будучи уволенным, согласился на это. Я думаю, он себя там найдет, генерал он опытный, толковый, раньше себя всегда показывал положительно. Я его с капитана знаю. Я думаю, что он не будет наставником, будет исполнять боевую работу, хороший штабист, всю жизнь этим занимается. Я думаю, что он принесет реальную пользу». Парадокс Пригожина Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин называл Мизинцева порядочнейшим человеком и убеждал аудиторию в том, что генерал заботится о личном составе. «Мизинцев имел точку зрения, что солдаты не должны погибать, если есть хоть какой-то шанс их спасти, — говорил Пригожин. — Поэтому если солдатам требуются боеприпасы, а производится их достаточно, значит те, кто принимает решения, обязаны эти боеприпасы давать. Если стоит вооружение и сегодня нужно наносить удары по противнику, то нужно сегодня использовать это вооружение. И все рассказы о том, что мы будем когда-то потом использовать… у меня такое впечатление, что все ждут, когда к Рублёвке подойдут. Мизинцев был за то, чтобы давать боеприпасы солдатам, и не только ЧВК "Вагнер"».

Кроме того, Пригожин в своих видео рассказывал, что Мизинцев очень прагматично подходил к снабжению боеприпасами и вооружениями.

При этом никто из источников «Новой-Европа» не смог даже объяснить, какую конкретно должность будет занимать Мизинцев в ЧВК. «У Пригожина до этого не было генералов, — высказывает свою точку зрения эксперт центра «Досье» Денис Коротков. — Из старших офицеров мы знаем лишь о присутствии в компании бывшего полковника министерства внутренних дел Андрея Трошева, занимающего пост исполнительного директора». При этом Денис Коротков сомневается в том, что Мизинцеву действительно передадут реальную власть над наемниками. «Кто ему позволит командовать? — задается вопросом наш собеседник. — У “Вагнера” реальными боями руководят люди, уже много лет занимающие свои должности и начинавшие со взвода, а потом возглавлявшие роту и батальон. Что там сделает замминистра?»

Источники «Новой-Европа» в российских войсках считают, что сотрудничество Пригожина и Мизинцева могло начаться гораздо раньше прихода последнего в ЧВК. Генерала даже называют «крышей» вагнеровцев в Минобороны. «Обратите внимание на явную нестыковку: все время, пока Пригожин истошно кричал о нехватке боеприпасов, именно Мизинцев отвечал за их поставки, — утверждает офицер российской группировки войск в Украине, согласившийся говорить с нами на условиях анонимности. — Но глава ЧВК критиковал кого угодно — Лапина, Шойгу, Герасимова и т. д., кроме лично замминистра. Известно, что они плотно общались до снятия Мизинца (так в войсках называют генерал-полковника. — Прим. ред.) и обделывали свои делишки. Несмотря на все заявления, “музыканты” (прозвище вагнеровцев в армии. — Прим. ред.) получали больше боекомплекта, чем другие подразделения. А параллельно Пригожин за наличные еще и покупал дополнительные снаряды у соседей либо обменивал их на оружие и технику, в большом количестве поставлявшиеся в ЧВК. Вполне вероятно, что это и стало одной из причин увольнения. Путину, пообщавшемуся с офицерами помимо руководства Генштаба и Минобороны, наконец-то доложили о том, что войска снабжаются из рук вон плохо, а во многих тыловых службах царит полный хаос. И президент решил снять нерадивого вояку, обеспечивавшего “вагнеровцев” лучше, чем регулярные части. А куда после потери места идет служить бывший силовик? Правильно! Туда, где ему уже подготовили “запасной аэродром”. Теперь Пригожин будет через него лоббировать свои интересы в армии. Ясно, что замминистра, даже с приставкой “экс”, имеет обширнейшие связи в ведомстве».

При этом наш собеседник убежден, что ситуация со снабжением войск после назначения нового главы тыла не улучшится, а, наоборот, станет еще критичнее.