Евгений Пригожин связался с представителями Рамзана Кадырова для передачи позиций в Бахмуте с 10 мая

«Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал», — цитирует заявление Пригожина пресс-служба.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин связался с представителями руководителя Чечни Рамзана Кадырова для передачи позиций в Бахмуте с 10 мая. Об этом сообщает его пресс-служба.

4 и 5 мая Пригожин выложил серию роликов, в которых объявил, что ЧВК «Вагнер» выведет свои войска из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых боеприпасов от Министерства обороны. По словам Пригожина, с 1 мая Минобороны РФ выделяет его наемникам лишь 10% от необходимого количества боеприпасов.

Рамзан Кадыров сообщил, что «вагнеровцев» в Бахмуте могут сменить бойцы «Ахмата». Он заявил, что военные не оставят «хорошо укрепленные позиции» в Украине на фоне сообщений о будущем контрнаступлении ВСУ, которые он назвал «дешевой пропагандой».

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на данные утечки документов из Пентагона сообщило, что Министерство обороны России планировало начать информационную войну против Пригожина. Данные утечки датировались концом февраля 2023 года, когда глава ЧВК «Вагнер» обвинял руководство в нехватке боеприпасов.

«В ведомстве решили, что если Минобороны и собирается противодействовать публичным заявлениям Пригожина, то оно должно найти союзников с равным ему статусом, а не делать это самим», — сообщает издание. В итоге Минобороны решило отказаться от масштабной кампании по дискредитации Пригожина.

По их информации, 22 февраля после очередной публикации у Пригожина состоялась встреча с Путиным, однако тот сказал Пригожину решать вопросы по обеспечению ЧВК с Министерством обороны, «фактически встав на сторону своих генералов», пишет издание.