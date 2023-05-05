Пригожин заявил, что выведет ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая из-за отсутствия боеприпасов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что из-за «снарядного голода» группировка 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям Минобороны РФ и выведет остатки кампании в тыловые лагеря. Обращение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
При отсутствии боеприпасов наемники «обречены на бессмысленную гибель», заявил Пригожин.
«Я сообщаю официально: нести без боеприпасов потери в Бахмуте мои парни не будут. Поэтому с 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45. Но если вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута — это ваши проблемы», — говорит также он.
По словам Пригожина, с 1 мая Минобороны РФ выделяет его наемникам лишь 10% от необходимого количества боеприпасов.
Ранее сегодня, 5 мая, Пригожин опубликовал видео, где он на фоне десятка трупов наемников жалуется на нехватку боеприпасов и требует их от Минобороны. «Вот это вот парни "ЧВК Вагнер", которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. <...> Шойгу! Герасимов! Где, [...], боеприпасы?» — кричит Пригожин на видео.
29 апреля Пригожин пригрозил министру обороны России Сергею Шойгу, что его наемники оставят позиции в Бахмуте, если не получат боеприпасы. По словам Пригожина, сейчас его ЧВК получает не более 20-25% основных артиллерийских боеприпасов от «существующих потребностей».