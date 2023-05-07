Более 10 тысяч человек подписали открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Более 10 тысяч человек подписали открытое письмо в поддержку режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук, арестованных по обвинению в оправдании терроризма. Письмо опубликовала «Новая газета», приводим его полностью.
«Мы — против того, чтобы режиссёров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль.
Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв.
Мы — против того, чтобы сажали за анти-СВО стихи. Стихи Беркович стали за минувший год широко известны. Против преследования граждан по сфабрикованному обвинению. Против идеологического заказа. Против уничтожения театра и культурной среды. Против того, чтобы из театрального цеха, как в толпе на митинге, выхватывали одиночек — тех, кто не хочет уезжать из своей страны.
Она не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире.
Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли.
Государству стыдно терроризировать женщин!
Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!»
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов также записал видеообращение в поддержку задержанных женщин.
«Подпишите это письмо, потому что они сделали все, чтобы был мир. Я напомню: это слово не запрещено. А мы сделали не все. Неизвестно, сколько времени нам осталось, но давайте вот это небольшое оставшееся время попробуем провести, как люди», — сказал Муратов.
Утром 4 мая по адресу, где прописана Беркович, прошел обыск. В этот момент там находились ее мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли. Также была задержана Петрийчук, ее доставили на допрос в следственное управление СК по ЦАО прямо из аэропорта «Внуково».
Позже женщинам предъявили обвинения по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Беркович и Петрийчук не признали вину во время допроса.
5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил Беркович и Петрийчук в СИЗО. Адвокаты девушек предоставили личные поручительства, документы о наличии у Беркович детей с инвалидностью, премии «Золотая маска» за спектакль, а также доказательства того, что спектакль был поставлен на грант от Минкульта.
Поводом для уголовного дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».