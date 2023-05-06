Ударили оправданием по экстремизму

Накануне, 5 мая, Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. В вину им ставят спектакль «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о россиянках, решивших уехать в Сирию. Спустя три года после премьеры следствие обнаружило в тексте пьесы «оправдание терроризма», «героизацию» боевиков «Исламского государства» и «идеологию радикального феминизма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Это первый случай, когда силовики преследуют за спектакль. Обычно такие дела заводятся за комментарии в соцсетях и публичные высказывания. «Новая газета Европа» подготовила подборку свежих уголовных дел, которые были возбуждены за текущий год. Статья 205.2 за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма» появилась в Уголовном кодексе РФ в далеком 2006 году по требованию Конвенции Совета Европы. Поначалу количество приговоров по этой статье не превышало и сотни. Но за последние несколько лет этот показатель стал стремительно расти.

СПРАВКА Сама статья состоит из двух частей. Первая предусматривает наказание за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду. Наказание предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Вторая часть запрещает те же действия, но с использованием интернета. Она считается более тяжелой из-за отягчающего обстоятельства — публичности высказывания. Наказание строже: штраф до 1 млн рублей или от пяти до семи лет лишения свободы. Статья не предусматривает условного наказания. Обвиняемые по ней, точно так же, как и по другим террористическим статьям, попадают в список террористов Росфинмониторинга, и заодно их денежные счета блокируют. Амнистий по террористическим статьям не проводят. В сухом остатке люди, осужденные за высказывания, испытывают все те же самые поражения в правах, что и осужденные за теракты. Все дела о терроризме рассматривают в окружных военных судах.

Согласно статистике судебного департамента, в 2020 году было осуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК 36 человек (из них 25 получили реальные сроки, девяти назначен штраф), по ч. 2 ст. 205.2 УК осуждены 111 человек (65 — реальные сроки, 45 — штраф). В 2021 году по первой части осуждено 29 человек (из них 21 — реальные сроки, семерым — штраф, одному — принудительные работы), по второй части — 170 (55 — реальные сроки, 113 — штрафы, 12 — принудительные работы). В 2022 году по первой части осудили 41 человека (из них 35 человек получили реальные сроки, шестеро — штраф и один — принудительные работы), по второй части — 233 человека (75 — реальные сроки, 153 — штраф и 13 — принудительные работы). За это время — ни одного оправдательного приговора. Преследования за стихи и комментарии До недавнего времени главной «политической» статьей в Уголовном кодексе РФ была 282-я — о возбуждении ненависти либо вражды. К ней, как видим, добавилась и ст. 205.2. За 16 лет ее существования она была заметно ужесточена.

Выросли сроки заключения, отягчающим обстоятельством стало использование не только СМИ, но и интернета, а с 2017 года под нее стали попадать не только «призывы и оправдание», но и пропаганда терроризма.

В основу обвинения ложится психолого-лингвистическая экспертиза. Ее, как правило, выполняют члены экспертных подразделений ФСБ, а также сотрудники лабораторий судебной экспертизы Минюста РФ. Как только следователь получает нужные результаты, начинаются самые активные следственные действия — задержания, обыски, допросы. Для судей эти экспертизы являются достаточным основанием для вынесения обвинительного приговора. Все ходатайства стороны защиты о проведении альтернативной или дополнительной экспертизы безоговорочно отклоняются судами. Серия уголовных дел по ст. 205.2 была заведена после теракта в Архангельске. 31 октября 2018 года у приемной областного управления ФСБ произошел взрыв. 17-летний студент местного колледжа Михаил Жлобицкий пронес в здание самодельную бомбу. Подрывник погиб на месте, трое сотрудников спецслужб пострадали.

Активист Вячеслав Лукичев. Фото: «Мемориал»

После этого события одним из первых за оправдание терроризма стали преследовать калининградского активиста Вячеслава Лукичева. 5 ноября 2018 года его вместе с подругой задержали на автобусной остановке. На следующий день Центральный суд Калининграда арестовал активиста. По версии следствия, он опубликовал в анархистском телеграм-канале «Прометей» предсмертное письмо Жлобицкого и назвал его героем. Защита активиста настаивала, что следователи вырвали из текста фразы, на основании которых эксперты пришли к выводу, что Лукичев поддерживает теракт. В итоге суд приговорил активиста к штрафу в 300 тысяч рублей.

В июне прошлого года аналогичные обвинения были предъявлены ростовскому анархисту Денису Козаку. Следствие тоже посчитало, что он в соцсетях одобрил поступок Жлобицкого.

Как подчеркивал сам Козак, в его посте присутствовал только анализ причин, подтолкнувших молодого человека к самоподрыву.

Спустя несколько месяцев Козак покинул страну, но в этом году его задержали в Казахстане. Запрос на задержание подали из Москвы. В начале марта суд Алматы арестовал Козака на 12 месяцев. Он подал заявление о предоставлении убежища и ждет решения казахстанских властей в изоляторе. Примечательно, что такие же дела после взрыва в Архангельском УФСБ заводили не только на активистов и журналистов (дело против журналистки Светланы Прокопьевой, ее приговорили к штрафу 500 тысяч рублей. — Прим. ред.), но и непосредственно на родственников Жлобицкого. 27 марта Второй окружной военный суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч Лилию Жлобицкую за публикацию стихов о своем племяннике.

Журналистка Светлана Прокопьева. Фото: Роскомсвобода

Уголовное дело против Жлобицкой возбудили в декабре, с тех пор она находилась под подпиской о невыезде. Поводом для возбуждения дела стали ее публикации, сделанные в ноябре и декабре 2019 года во «ВКонтакте». Среди них репосты стихотворений с сайта stihi.ru, а также два репоста из группы «Народная самооборона» с информацией о взрыве в УФСБ. По мнению экспертов, действия Михаила Жлобицкого в публикациях признавались «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», а сам он характеризовался как «положительный персонаж». Дела за оправдание взрыва Крымского моста и поджоги военкоматов Усилились преследования и после начала войны. В конце апреля Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске назначил три года колонии ветерану войн в Афганистане и Чечне Владимиру Тимофееву из-за поста о российском вторжении в Украину. Его признали виновным в оправдании терроризма и заодно осудили за распространение военных «фейков» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело возбудили против Тимофеева после поста в его телеграм-канале «Байкальский партизан» об ударе украинских вертолетов по нефтебазе в Белгородской области.

Пост датирован 1 апреля 2022 года. В нем Тимофеев написал, что пилотам «однозначно нужно давать Героя». Часть дел была заведена после взрыва на Крымском мосту. В декабре прошлого года Сыктывкарский городской суд Коми арестовал 28-летнего учителя истории Никиту Тушканова по делу об оправдании терроризма и «дискредитации» армии (ч. 2 ст. 205.2 УК и ч. 1 ст. 280.3 УК). Тушканова обвиняют в том, что после взрыва на Крымском мосту 8 октября он выложил несколько постов во «ВКонтакте», в которых «давал [взрыву] положительную оценку».

Активист Владимир Тимофеев. Фото: соцсети

По такому же делу в России преследуют архангельскую студентку Олесю Кривцову. Ей вменяют в вину сториз в инстаграме о взрыве на Крымском мосту со словом «пожалеешь». С января 2023 года студентка находилась под домашним арестом, но она смогла покинуть страну и уехала в Литву. В апреле УФСБ по Красноярскому краю отчиталось о задержании 47-летнего местного жителя, написавшего во «ВКонтакте» комментарий «с оправданием подрыва Крымского моста». Точно такие же обвинения СК предъявил актеру Алексею Панину. По информации Mash, дело завели из-за «радостного поста» актера о взрыве на мосту, опубликованного в октябре в его телеграм-канале. 8 октября Панин в своих соцсетях написал, что не может «скрыть своей радости от того, что в путинский день рождения Украина разъебала Крымский мост». Сам Панин находится за пределами РФ.

Актер Алексей Панин