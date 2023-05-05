Режиссерке Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук предъявили обвинение в «оправдании терроризма». Они не признали вину

Режиссерке Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук предъявили обвинения по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), которое возбудили из-за их спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвокатов от «ОВД-Инфо» Юлию Кузнецову и Юлию Трегубову.

Беркович и Петрийчук не признали вину во время допроса.

«Женя [Беркович] вины не признает. Она [чувствует себя] нормально. Как можно быть в такой ситуации. Она переживает, конечно», — заявила адвокат Трегубова. «[Светлана Петрийчук] категорически не признает вину и говорит, наоборот, что она ни в коем случае не оправдывает терроризм», — добавила Кузнецова.

Дело возбудили по результатам некой проверки от 10 января 2023 года, но с ее материалами пока не дали ознакомиться, добавили защитники. СК также получило «заключение специалистов» по поводу текста пьесы, которые нашли в ней «признаки оправдания терроризма», добавили адвокаты.

После допроса задержанных должны отвезти в ИВС по Северо-восточному округу Москвы на ночь до заседания по мере пресечения, которое состоится 5 мая в 14:00 в Замоскворецком районном суде.