Режиссерке Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук предъявили обвинение в «оправдании терроризма». Они не признали вину

Режиссерке Евгении Беркович и сценаристке Светлане Петрийчук предъявили обвинения по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК), которое возбудили из-за их спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвокатов от «ОВД-Инфо» Юлию Кузнецову и Юлию Трегубову.
Беркович и Петрийчук не признали вину во время допроса.
«Женя [Беркович] вины не признает. Она [чувствует себя] нормально. Как можно быть в такой ситуации. Она переживает, конечно», — заявила адвокат Трегубова. «[Светлана Петрийчук] категорически не признает вину и говорит, наоборот, что она ни в коем случае не оправдывает терроризм», — добавила Кузнецова.
Дело возбудили по результатам некой проверки от 10 января 2023 года, но с ее материалами пока не дали ознакомиться, добавили защитники. СК также получило «заключение специалистов» по поводу текста пьесы, которые нашли в ней «признаки оправдания терроризма», добавили адвокаты.
После допроса задержанных должны отвезти в ИВС по Северо-восточному округу Москвы на ночь до заседания по мере пресечения, которое состоится 5 мая в 14:00 в Замоскворецком районном суде.
Утром 4 мая по адресу, где прописана режиссерка Беркович, прошел обыск. В этот момент там находились мать Елена Эфрос и бабушка Нина Катерли, которой из-за нервного перенапряжения стало плохо. Также была задержана автор пьесы «Финист Ясный Сокол» Петрийчук. Ее доставили на допрос в следственное управление СК по ЦАО прямо из аэропорта «Внуково».
Поводом для уголовного дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», посвященный женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».
Спектакль основан на реальных историях женщин, которые уехали в Сирию и были осуждены за «пособничество терроризму». В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».
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