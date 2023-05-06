В Херсонской области погибли 6 сотрудников ГСЧС Украины. Они попали под обстрел ВС РФ

В Херсонской области в результате обстрела ВС РФ погибли шесть сотрудников ГСЧС Украины, которые занимались гуманитарным разминированием территорий. Об этом сообщает МВД Украины в телеграм-канале.

«У наших героев не было оружия, но были большие сердца. Они каждый день рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить.

К сожалению, россияне убили их. Мои соболезнования близким, коллегам. Ради светлой памяти всех погибших от рук врага — мы обязаны победить», — сказал министр МВД Украины Игорь Клименко.

В результате российской атаки на Херсон и Херсонскую область 3 мая погиб 21 человек, ранены 48 мирных жителей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот день с утра российские войска начали массированно обстреливать Херсон и населенные пункты области. Также, по словам прокуратуры, между селами Степановка и Музыковка под обстрелом оказалась бригада энергетиков, которые чинили электросети после атак армии РФ. От полученных травм погибли трое работников энергетического предприятия.