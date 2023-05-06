ISW: Россия, вероятно, переходит к обороне на фоне ожидаемого контрнаступления Украины

Министерство обороны России, вероятно, отказалось от дальнейшего наступления на Бахмутском наступлении в пользу подготовки к обороне на фоне ожидаемого украинского контрнаступления. Об этом говорится в последней сводке Института изучения войны (ISW).

За исключением очень ограниченных и локализованных атак в районе Кременной и около города Донецка, российские силы в основном прекратили наступательные операции по всему театру военных действий, что может означать общий переход к обороне, пишут аналитики.

Отчаянные заявления Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов, по версии ISW, также свидетельствуют о том, что российский генштаб сместил фокус с Бахмута на другие районы боевых действий. Нехватка снарядов может подорвать способность ЧВК действовать эффективно, однако «Вагнер» все равно продолжают попытки захватить город. Пока неясно, действительно ли ЧВК «Вагнер» намерена уйти из Бахмута 10 мая.

Потери «вагенровцев» в Бахмуте ради тактических успехов, а также переход российских вооруженных сил к более осторожным действиям, как пишут эксперты, открывают украинским войскам возможности для успешных контратак на различных участках фронта.