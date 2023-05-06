Его Величество Карл Третий

«Так получилось, что я от рождения оказался именно в этом положении, — говорил принц Чарльз в интервью CBS News в 2005 году. — Я полон решимости извлечь из него максимальную пользу и сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь людям. Я надеюсь, что после меня всё будет хотя бы немного лучше». С того интервью прошло почти 20 лет. Сегодня Чарльз официально взойдет на престол под именем Карла Третьего: церемония коронация начнется в Лондоне в 11:00 по местному времени. Рассказываем о главных моментах из биографии нового короля.

Профессиональная подготовка длиной в 70 лет Принц Чарльз стал прямым наследником престола, когда ему было три года. Вряд ли в этом возрасте он сознавал, что ему уготовано, но, скорее всего, довольно быстро понял, что отличается от своих сверстников. Его первое официальное появление на публике состоялось в 1953 году на коронации мамы. Четырехлетний изнывавший от скуки принц наблюдал за историческим действом с балкона, зажатый между бабушкой (королевой-матерью Елизаветой) и тетей (принцессой Маргарет). Летние каникулы маленький Чарльз проводил на королевской яхте Britannia. На всякий случай к каждому королевскому ребенку был приставлен «морской папа», в обязанности которого входило не допустить падения сиятельных детей за борт, а также развлекать их. К золотому юбилею Елизаветы II в 2002 году Би-би-си сняла документальный фильм, куда вошли некоторые домашние видео королевской семьи. На одном из них маленький Чарльз с азартом надраивает какую-то блестящую поверхность на палубе.

День коронации Королевы Елизаветы II. Слева четырехлетний принц Чарльз, 2 июня 1953 года. Фото: EPA / CLARENCE HOUSE

В 16 лет Чарльз впервые предстал перед публикой в королевском качестве, принимая гостей в Холирудском дворце Эдинбурга. Так уж получилось, что этап взросления Чарльза пришелся на переходный период, во время которого Британия постепенно теряла колонии и из «Владычицы морей» переходила в статус обычной западноевропейской страны. Менялась страна, менялось общество, мир пережил «свингующие 60-е», женщины стали бороться за равную оплату труда; телевидение, казавшееся диковинкой на коронации Елизаветы, перестало удивлять кого бы то ни было, и королевской семье тоже пришлось как-то меняться. В первую очередь это касалось воспитания наследника престола. Чарльз стал первым принцем Уэльским, который пошел в школу, а не учился дома. Вместо того чтобы, следуя традиции, сразу же вступить в ряды вооруженных сил, он поступил в университет. Разумеется, этим университетом был элитный Кембридж, где принц начал с изучения археологии и антропологии, а потом переключился на историю. В результате он получил диплом бакалавра искусств, хотя и со степенью 2–2, которая примерно соответствует оценке «удовлетворительно». Впрочем, не столько важна была сама степень, сколько тот факт, что Чарльз ее получил. Конечно, в жизни Чарльза была и военная карьера: ни один молодой человек, родившийся в королевской семье, не мог ее избежать. Но чем бы принц ни занимался, все, включая его самого, прекрасно знали, что путь его предопределен, и что венцом жизни Чарльза как раз венец (королевский) и будет. При этом вряд ли кто-то подозревал, что он станет самым старым британским монархом, взошедшим на престол в возрасте 73 лет.

Деятельное ожидание Все, кто лично знает Карла III, единодушны в том, что он трудоголик. Можно сказать — трудяга, хотя это слово как-то плохо сочетается с королевским величием. В 28-летнем возрасте он основал «Фонд принца»: благотворительную организацию, которая помогает молодым людям из малообеспеченных семей получить достойное образование и возможности для будущего карьерного роста. На это благое дело он потратил все деньги, выплаченные ему как выходное пособие после ухода с флота, — 7400 фунтов (порядка 68 тысяч в современном эквиваленте).

Принц Чарльз в 1972 году. Фото: Allan Warren

Чарльз научился играть на трех музыкальных инструментах: гитаре, рояле и виолончели. В 1980 году он написал детскую книгу «Старик из Лохнагара», собрав в ней истории, которые рассказывал на ночь своим младшим братьям, принцам Эндрю и Эдварду. В книге фигурирует некий «подводный хаггис», который вращается во время плавания, и Lagopus Scoticus, или «Шотландский озерный», являющийся чем-то вроде пресноводного аналога Нептуна. Следует сказать, что будущий король далеко не всегда придерживался обязательной для будущего монарха королевской невозмутимости. Если какой-то предмет задевал его за живое, высказывания, не лишенные аристократического сарказма, не заставляли себя ждать.

Например, увидев проект нового здания Национальной портретной галереи, Чарльз сказал: «То, что предлагается для этого проекта, напоминает чудовищный карбункул на лице любимого и элегантного друга».

В итоге «карбункул» построен так и не был. А в 2005 году тогда еще принц Чарльз стал лауреатом архитектурной премии Винсента Скалли и передал все полученные деньги пострадавшим от урагана Катрина. Двумя годами позднее Чарльз получил награду Гарвардской медицинской школы за свою деятельность по охране окружающей среды. Эти заслуги отмечены и менее ортодоксальным образом: в часть принца назвали эквадорскую лягушку Hyloscirtus Princecharlesi («Квакша Принцчарльзовская», если переводить дословно). Кстати, есть еще и «Квакша Толкиновская», в честь автора «Властелина колец», так что Карл III тут оказался в отличной компании. Принц Чарльз является покровителем или президентом более 400 организаций. Не могу молчать Главным достоинством конституционного монарха является умение молчать и молча делать свое дело. Ему или ей просто нельзя высказывать свое мнение по какому бы то ни было вопросу и вмешиваться в политический процесс. Королева Елизавета II справлялась с этой ролью виртуозно, хотя, мы, конечно, не знаем, чего ей это стоило. Чарльз же молчать не мог или не хотел. Всего семь лет назад были обнародованы письма, которые принц писал министрам того или иного правительства по самым разнообразным вопросам: от войны в Ираке до питательности школьных обедов и рыбной ловле. Борьба за то, чтобы их обнародовать, шла несколько лет. В конце концов Верховный суд постановил, что, в соответствии с Законом о свободе информации, письма должны быть опубликованы. Результат оказался не настолько скандальным, насколько рассчитывали журналисты, его добивавшиеся. В письмах Чарльз действительно выражал свое мнение, но никоим образом ни к чему не призывал, да и писал он их частным образом. Видимо, чтобы успокоить нервных политиков, четыре года назад в интервью Би-би-си он ясно дал понять, что как монарх будет вести себя иначе, отметив, что «не настолько глуп», чтобы нарушать сложившийся консенсус между избранными министрами и наследственной монархией. Диана и Камилла В том, что репутация принца Чарльза далеко не безупречна, отчасти виновато его отношение к женщинам. Монахом в молодые годы он не был и часто появлялся на публике в обществе той или иной девушки. Дядя покойной королевы, лорд Маунтбеттен, который был для Чарльза кем-то вроде второго отца, посоветовал ему «посеять свои дикие овсы» — английская идиома, означающая «перебеситься», — как можно раньше, после чего ответственно подойти к выбору жены, которой, как ни крути, пришлось бы стать королевой. С Камиллой Шанд, ставшей Камиллой Баркер-Боулз, известной сегодня как королева-консорт Камилла, он познакомился задолго до Дианы и, как подтвердилось временем, полюбил на всю жизнь. К сожалению всех заинтересованных сторон, на роль жены наследника престола она не подходила, и Чарльзу пришлось делать другой выбор.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Фото: EPA-EFE / JOE CASTRO

Почему будущий король женился именно на Диане — загадка. Ни по темпераменту, ни по вкусам, ни по возрасту они друг другу не подходили совершенно.

Возможно, отчасти виноват в этом был его собственный отец, принц Филипп, который в какой-то момент потребовал, чтобы Чарльз либо женился на Диане, либо оставил ее в покое и не портил ей репутацию. Чарльз решил жениться. О том, кто именно был виноват в неудаче этого брака, спорят до сих пор. Как правило, в любом разводе виноваты всё-таки обе стороны. Но Диана блестяще умела общаться с прессой и публикой, к тому же была красива. После ее трагической гибели в парижском туннеле под мостом Альма Чарльз в глазах общественного мнения стал злодеем, Камилла, которая к тому моменту уже развелась с мужем, — злодейкой-разлучницей, и на то, чтобы британская общественность перестала воспринимать будущую королеву в штыки, понадобилось еще несколько лет.

Чарльз и Диана, 1983 год. Фото: Provincial Archives of Alberta