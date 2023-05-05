ТАСС: территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае второй раз за два дня атаковал беспилотник

На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае второй раз за два дня произошел пожар в результате атаки беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, пожар начался на площади 60 кв. м. В настоящее время ликвидировано открытое горение. В главном управлении МЧС также сообщили, что возгорание потушено, и уточнили, что пострадавших нет.

«Интерфаксу» рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе района, что после взрыва повреждена воздушная установка. Собеседник агентства сказал, что авария локализована, ее причины выясняются. При этом РИА Новости пишет со ссылкой на экстренные службы, что причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона. Прошлой ночью на Ильском нефтеперерабатывающем заводе также произошел пожар, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадавших не было. Причины возгорания не назывались, однако, по данным источника ТАСС в экстренных службах, это произошло в результате атаки беспилотника. Baza писала, что перед началом возгорания очевидцы слышали взрывы. По данным Shot, в загоревшемся резервуаре было дизельное топливо, еще один резервуар получил повреждения, на нем обнаружили вмятину. Поселок городского типа Ильский, где располагается НПЗ, находится в 30 км от Краснодара.

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