Дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ростовской области

Ночью 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — заявил он. По его словам, пострадавших нет, ущерб нанесен незначительный.



Новошахтинский НПЗ находится в Красносулинском районе около города Новошахтинск. Это крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод. Также пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, о его ликвидации губернатор Вениамин Кондратьев сообщил около 5:30 утра. По его данным, пострадавших не было. В тушении участвовали почти 170 человек и около 40 единиц техники.

Причины возгорания не назывались, однако, по данным источника ТАСС в экстренных службах, это произошло в результате атаки беспилотника. Baza писала, что перед началом возгорания очевидцы слышали взрывы. По данным Shot, в загоревшемся резервуаре было дизельное топливо, еще один резервуар получил повреждения, на нем обнаружили вмятину. Поселок городского типа Ильский, где располагается НПЗ, находится в 30 км от Краснодара. Над Воронежской областью сбили дрон, рассказал губернатор Александр Гусев. «Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле», — написал он.

Читайте также Кремлю прилетело по куполу Администрация Путина атакована беспилотниками — удар пришелся в самый центр Москвы. Это часть большой психологической войны или сознательная провокация?

Российские войска в ночь на 4 мая атаковали Киев и Одессу дронами-камикадзе. В Воздушных силах Украины отчитались о сбитии 18 из 24 иранских Shahed. Ночью во многих регионах Украины, в частности, Киеве и области, Сумской, Запорожской, Одесской областях, была воздушная тревога и звучали взрывы. В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часов.