Дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ростовской области

Ночью 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — заявил он. По его словам, пострадавших нет, ущерб нанесен незначительный.
Новошахтинский НПЗ находится в Красносулинском районе около города Новошахтинск. Это крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод.
Также пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, о его ликвидации губернатор Вениамин Кондратьев сообщил около 5:30 утра. По его данным, пострадавших не было. В тушении участвовали почти 170 человек и около 40 единиц техники.
Причины возгорания не назывались, однако, по данным источника ТАСС в экстренных службах, это произошло в результате атаки беспилотника. Baza писала, что перед началом возгорания очевидцы слышали взрывы. По данным Shot, в загоревшемся резервуаре было дизельное топливо, еще один резервуар получил повреждения, на нем обнаружили вмятину.
Поселок городского типа Ильский, где располагается НПЗ, находится в 30 км от Краснодара.
Над Воронежской областью сбили дрон, рассказал губернатор Александр Гусев. «Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле», — написал он.
Российские войска в ночь на 4 мая атаковали Киев и Одессу дронами-камикадзе. В Воздушных силах Украины отчитались о сбитии 18 из 24 иранских Shahed. Ночью во многих регионах Украины, в частности, Киеве и области, Сумской, Запорожской, Одесской областях, была воздушная тревога и звучали взрывы. В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часов.
Обновлено (08:54 мск). Добавлена информация о дроне над Воронежской областью