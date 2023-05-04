Взрыв поставок

Власти Ростовской области подтвердили, что в ночь со среды на четверг был атакован Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП). «Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — рассказал губернатор. По словам губернатора, жертв и разрушений нет, ущерб предприятию был нанесен минимальный.

Это уже вторая атака на нефтеперегонный завод, который расположен в пяти километрах от официальной границы России с Украиной. В первый раз беспилотники прилетели на территорию НЗНП 22 июня 2022 года. Один из них повредил «технологическое оборудование». Произошел взрыв и пожар по причине «разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения и выброса углеродного газа». Второй ударил по резервуарам с сырой нефтью, но возгорания не произошло. Власти пообещали, что последствия нападения будут устранены к апрелю, и, судя по всему, с задачей справились. В 2013 году НЗНП построил ростовский бизнесмен Сергей Кислов, заработавший состояние в 90-х на торговле зерном и владеющий брендом подсолнечного масла «Золотая семечка». Мощности предприятия по переработке сырой нефти, согласно официальным данным, составляют 5 млн тонн в год. Предприятие выпускает бензины, включая экспортный прямогонный (нафта), печное, судовое и дизельное топливо, а также топочный мазут. На заводе действует линия по производству дорожных битумов мощностью 700 тысяч тонн в год. В 2019 году «Радио Свобода» выяснила, что после событий 2014 года Кислов начал терять контроль над предприятием, которое находилось на границе с оккупированными территориями и стало основным поставщиком топлива туда. Позже издание «Проект» подтвердило, что нефтезавод в Новошахтинске через ряд кипрских офшоров передан жене бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксане Марченко. В 2021 году Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина, СБУ заподозрила в государственной измене. На момент вторжения российских войск в Украину лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находился под домашним арестом. В суматохе войны ему удалось сбежать, но в апреле он был схвачен. После допросов спецслужб бывшего депутата обменяли на 215 пленных защитников «Азовстали». Виктор Медведчук лишен украинского гражданства. В феврале 2023 года он рассказал российским журналистам, что живет в Москве. Там же, предположительно, находятся дети и третья жена политика, телеведущая Оксана Марченко.

Супруги никогда не оспаривали информацию о причастности к покупке крупного нефтяного актива в России.