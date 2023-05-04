Силовики пришли с обыском в краснодарский офис «Команды против пыток»

Силовики пришли с обыском в офис «Команды против пыток» в Краснодаре, сообщили сами правозащитники.

По их словам, обыск проводят сотрудники Центра по противодействию экстремизму. С чем именно связан обыск — неизвестно.

14 апреля с обыском также пришли в северокавказский офис «Команды против пыток» в Пятигорске. Руководительница филиала Екатерина Ванслова рассказала, что обыск проходил в рамках одного из дел, которые ведет «Команда против пыток», однако правозащитники не могут разглашать подробности в интересах доверителей. При этом Ванслова отметила, что дело связано с правозащитной деятельностью.

В рамках расследования этого дела силовики провели обыск у юристов нижегородского филиала правозащитной организации.