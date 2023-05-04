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Силовики пришли с обыском в краснодарский офис «Команды против пыток»

Силовики пришли с обыском в офис «Команды против пыток» в Краснодаре, сообщили сами правозащитники.

По их словам, обыск проводят сотрудники Центра по противодействию экстремизму. С чем именно связан обыск — неизвестно.

14 апреля с обыском также пришли в северокавказский офис «Команды против пыток» в Пятигорске. Руководительница филиала Екатерина Ванслова рассказала, что обыск проходил в рамках одного из дел, которые ведет «Команда против пыток», однако правозащитники не могут разглашать подробности в интересах доверителей. При этом Ванслова отметила, что дело связано с правозащитной деятельностью.

В рамках расследования этого дела силовики провели обыск у юристов нижегородского филиала правозащитной организации.

Обновлено (15:40 мск)

Обыск в краснодарском офисе «Команды против пыток» закончен, сообщили правозащитники. Юриста организации Илью Платонова увезли на допрос в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По их словам, обыск был связан с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии: его фигурантом является человек, сообщивший о пытках. Подробности дела организация не раскрывает в интересах заявителя.

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