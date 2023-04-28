В Нижнем Новгороде пришли с обыском к юристам «Команды против пыток»

В Нижнем Новгороде полицейские пришли с обыском к юристам «Команды против пыток».

«Сегодня в 7 утра сотрудники уголовного розыска пришли с обыском на домашний адрес к юристам Команды против пыток в Нижнем Новгороде, среди них Ольга Садовская», — сообщается в телеграм-канале организации.

Пресс-секретарь организации Наталья Курекина уточнила «Медиазоне», что полиция пришла домой к трем правозащитникам, а также в их офис на Ошарской улице в верхней части города.

Позже организация сообщила, что обыски проводились в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии. Подробности дела «Команда против пыток» не может разглашать в интересах заявителей.

14 апреля силовики пришли с обыском в офис «Команды против пыток» в Пятигорске. Тогда его проводили по поручению следователя из Северной Осетии. По какому уголовному делу проходили следственные действия — неизвестно.