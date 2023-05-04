Песков заявил, что за атакой на Кремль стоит Вашингтон

За атакой на кремлевскую резиденцию президента стоят США, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал он (цитата по РИА Новости).
По словам Пескова, цели зачастую «определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял».
«Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет», — сказали в Кремле.
По словам Пескова, Владимир Путин «всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».
В Кремле днем 3 мая заявили, что ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию президента. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сам Путин не пострадал, его не было в момент атаки. Российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры», заявили в Кремле. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Власти Украины говорят, что Киев не причастен к атаке дронов. В американском Институте изучения войны считают, что атака, вероятно, была инсценировкой России, чтобы показать населению близость войны.