logo
НовостиОбщество

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора оштрафовали за утечку базы данных сотрудников

Мировой суд Симоновского района оштрафовал подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) на 30 тысяч рублей из-за утечки базы данных сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

ГРЧЦ признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных (ч.2 ст.13.11 КоАП).

В ноябре 2022 года белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра. Они скачали документы, переписки и почты сотрудников, а также системы слежки за ними на более чем два терабайта.

«Киберпартизаны» передали всю информацию журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, «Важным историям» и другим российским СМИ. Утечка получила название «Документы российской цензуры».

Читайте также

Как Роскомнадзор следит за россиянами?

Отвечают журналисты «Медиазоны» и «Важных историй»

«Киберпартизаны» утверждают, что им также удалось взломать защищенный мессенджер Роскомнадзора под названием АС «КОВ». Они опубликовали список пользователей приложения, состоящий из 1600 имен и фамилий.

Также благодаря утечке электронных писем ГРЧЦ на руках у журналистов оказались списки из 804 имен, по которым центр с 2020 по 2022 год собирал информацию для внесения в реестр «иноагентов».

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya