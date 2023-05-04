Главный радиочастотный центр Роскомнадзора оштрафовали за утечку базы данных сотрудников

Мировой суд Симоновского района оштрафовал подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) на 30 тысяч рублей из-за утечки базы данных сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
ГРЧЦ признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных (ч.2 ст.13.11 КоАП).
В ноябре 2022 года белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра. Они скачали документы, переписки и почты сотрудников, а также системы слежки за ними на более чем два терабайта.
«Киберпартизаны» передали всю информацию журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, «Важным историям» и другим российским СМИ. Утечка получила название «Документы российской цензуры».
«Киберпартизаны» утверждают, что им также удалось взломать защищенный мессенджер Роскомнадзора под названием АС «КОВ». Они опубликовали список пользователей приложения, состоящий из 1600 имен и фамилий.
Также благодаря утечке электронных писем ГРЧЦ на руках у журналистов оказались списки из 804 имен, по которым центр с 2020 по 2022 год собирал информацию для внесения в реестр «иноагентов».