Главный радиочастотный центр Роскомнадзора оштрафовали за утечку базы данных сотрудников

Мировой суд Симоновского района оштрафовал подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) на 30 тысяч рублей из-за утечки базы данных сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

ГРЧЦ признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных (ч.2 ст.13.11 КоАП).

В ноябре 2022 года белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра. Они скачали документы, переписки и почты сотрудников, а также системы слежки за ними на более чем два терабайта.

«Киберпартизаны» передали всю информацию журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, «Важным историям» и другим российским СМИ. Утечка получила название «Документы российской цензуры».