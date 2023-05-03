Местные власти сообщили о гибели 47-летнего мужчины при обстреле Херсонской области

В результате обстрела Токаревки в Дарьевской общине Херсонской области российскими военными погиб один человек. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

По данным властей, 47-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы во дворе собственного дома.

«106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 485 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда», — подсчитали в администрации обстрелы за сутки.