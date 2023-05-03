Местные власти сообщили о гибели 47-летнего мужчины при обстреле Херсонской области

В результате обстрела Токаревки в Дарьевской общине Херсонской области российскими военными погиб один человек. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
По данным властей, 47-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы во дворе собственного дома.
«106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 485 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда», — подсчитали в администрации обстрелы за сутки.
Вчера в Херсонской области вблизи села Велетенское сбросили две управляемые авиабомбы, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Три человека погибли, пятеро получили ранения.
Также российская армия обстреляла село Урожайное Бериславской общины, пострадал 17-летний подросток. Его госпитализировали, медики оценивают состояние юноши как удовлетворительное.
Позднее стало известно, что в результате обстрела поселка Казацкое Новокаховской общины погиб 66-летний мужчина. В селе Днепровское 78-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.