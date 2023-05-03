Киев, Днепр и Кировоградская область ночью подверглись атаке дронами Shahed

Иранские дроны Shahed-136/131 атаковали ночью несколько регионов Украины. Об этом заявило командование Воздушных сил.

По данным военных, атака велась со стороны Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Всего было выпущено 25 дронов, система ПВО сбила 21 БПЛА.

«В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативных сведений на данный момент — без жертв и разрушений», — заявили в Киевской администрации.

Глава администрации Днепра Сергей Лисак сообщил, что ночью над областью сбили семь дронов. Один беспилотник долетел до цели и ударил в административное здание. Возник пожар, но огонь уже потушили.

Также «Суспильне» писало, что ночью взрывы прогремели в Запорожье. Местное издание «Пятая редакция» опубликовало видео с места происшествия. Местные власти пока не комментировали ситуацию.