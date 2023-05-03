Киев, Днепр и Кировоградская область ночью подверглись атаке дронами Shahed

Иранские дроны Shahed-136/131 атаковали ночью несколько регионов Украины. Об этом заявило командование Воздушных сил.
По данным военных, атака велась со стороны Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Всего было выпущено 25 дронов, система ПВО сбила 21 БПЛА.
«В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативных сведений на данный момент — без жертв и разрушений», — заявили в Киевской администрации.
Глава администрации Днепра Сергей Лисак сообщил, что ночью над областью сбили семь дронов. Один беспилотник долетел до цели и ударил в административное здание. Возник пожар, но огонь уже потушили.
Также «Суспильне» писало, что ночью взрывы прогремели в Запорожье. Местное издание «Пятая редакция» опубликовало видео с места происшествия. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что атаке дронами и ракетами также подвергся его регион.
«В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв», — написал он.
Фото: телеграм-канал Андрея Райковича
В Николаевской области ночью в 03:50 в результате попадания БпЛА типа Shahed-131/136 начался пожар в частном доме на территории Куцурубской общины. По словам главы Николаевской военной администрации Виталия Кима, возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
Второй дрон-камикадзе был уничтожен силами обороны.
В последние дни интенсивность российских обстрелов увеличилась. 28 апреля российские военные обстреляли жилую многоэтажку в Умани в Черкасской области Украины. Погибли 23 человека, включая шестерых детей. В регионе объявили трехдневный траур.
В ночь на 1 мая военные нанесли массированный ракетный удар по Павлограду, в результате которого пострадали 34 человека, среди которых — пятеро детей.