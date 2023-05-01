Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Павлограде в результате обстрела пострадали 25 человек

В ночь на 1 мая российские войска атаковали Украину при помощи стратегической авиации и выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телеграм-канале.
По его данным, силы украинской ПВО уничтожили 15 из 18 ракет. В атаке принимали участие девять бомбардировщиков Ту-95, которые действовали в районе Оленегорска (Мурманская область) и два Ту-160, находившихся в районе Каспийского моря, добавил Залужный.
34 человека пострадали в результате ночной ракетной атаки по Павлограду. «У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, находятся в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно», — заявил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Ранее ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы произошли, в частности, в Киеве: в Киевской военной городской администрации сообщили, что силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
Обстрел, по данным киевских властей, был произведен из самолетов стратегической авиации. В столице тревога продолжалась около трех часов.
В результате ракетной атаки на Павлоград Днепропетровской области пострадали 25 человек, среди них — трое детей, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. «Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили», — написал он.
Фото: Сергей Лысак / телеграм-канал
В городе повреждено промышленное предприятие, там произошел пожар. В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть заведений школьного и дошкольного образования и пять магазинов, добавил Лысак.
Фото: Сергей Лысак / телеграм-канал
Фото: Сергей Лысак / телеграм-канал
О взрывах в Павлограде также сообщил представитель оккупационных «властей» Владимир Рогов. «Судя по поступающей из Павлограда информации, русская стратегическая авиация нанесла высокоточный и крайне результативный удар по складам БК и ГСМ, а также комплексам ПВО ВСУ. Очевидно, что этот резерв не только должен был быть задействован при готовящемся контрнаступлении ВСУ, но и служить прикрытием от нашей авиации», — написал он.
Сообщалось, что сирены также прозвучали в Донецкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.