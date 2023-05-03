Телеграм-канал «Севастополь. СМЕРШ» опубликовал видео с извинениями матери подростка, пошутившего над атакой по нефтебазе

В пророссийском телеграм-канале «Севастополь. СМЕРШ» появилась видеозапись с извинениями матери школьника, который пошутил над атакой украинских беспилотников по нефтебазе. На пост обратила внимание «Медиазона».

В воскресенье, 30 апреля, канал опубликовал два видео. В одном из них подросток говорит, что собирается сбросить бомбу на виртуальную модель Севастополя, а после этого со словами «бл*, че я сделал на***» переводит объектив камеры на окно, из которого виден столб дыма над горящей нефтебазой в микрорайоне Казачья Бухта. На обеих записях юноша шутит над тем, что компьютерная игра со взрывами становится реальностью.

«Я, конечно, всегда верил, что War Thunder — перспективная игра, но что настолько реалистичной она станет, что прямо вот так вот…», — сказал школьник во втором ролике, показывая вид из окна.

После этого в телеграм-канале «Севастополь. СМЕРШ» опубликовали видео, на котором мать школьника стоит с ним рядом на фоне российского флага и извиняется за «проступок» мальчика.

«Уважаемые севастопольцы, я искренне прошу прощения за этот поступок, за эту глупую шутку. Наша семья всецело поддерживает СВО и политический курс. Спасибо товарищу майору за уделенное, потраченное время», — говорит женщина.