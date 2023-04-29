logo
СюжетыПолитика

Умань, депортации, Блиновская, Гитлер, Путин и Эрдоган

«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

В городе Умань 22 человека погибли в результате удара по жилому дому. Беспилотники продолжают атаковать Россию: несколько БПЛА обнаружены на территории Московской области. 

Путин подписал указ, разрешающий депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий в случае «угрозы безопасности». А Госдума рассмотрит законопроект о запрете сотрудничества с иностранными НПО. 

Зеленский созвонился с Си Цзиньпином: Китай отправит в Украину спецпредставителя для урегулирования кризисной ситуации.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya