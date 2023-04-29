Умань, депортации, Блиновская, Гитлер, Путин и Эрдоган

В городе Умань 22 человека погибли в результате удара по жилому дому. Беспилотники продолжают атаковать Россию: несколько БПЛА обнаружены на территории Московской области.
Путин подписал указ, разрешающий депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий в случае «угрозы безопасности». А Госдума рассмотрит законопроект о запрете сотрудничества с иностранными НПО.
Зеленский созвонился с Си Цзиньпином: Китай отправит в Украину спецпредставителя для урегулирования кризисной ситуации.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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