Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинских зерновых в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию

Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая по 5 июня. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕК.

Эти «исключительные и временные превентивные меры», которые могут быть продлены, необходимы, учитывая переполнение складов и сложность с перевозкой товаров, отмечается в заявлении.

При этом транзит украинских зерновых через эти государства по-прежнему разрешен.

«Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины», — говорится в пресс-релизе.

В ЕК отметили, что принятые меры будут дополнены финансовой поддержкой фермеров и дальнейшими шагами по облегчению транзита украинского экспорта в другие государства ЕС и третьи страны.