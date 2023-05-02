Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинских зерновых в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию

Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая по 5 июня. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕК.
Эти «исключительные и временные превентивные меры», которые могут быть продлены, необходимы, учитывая переполнение складов и сложность с перевозкой товаров, отмечается в заявлении.
При этом транзит украинских зерновых через эти государства по-прежнему разрешен.
«Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины», — говорится в пресс-релизе.
В ЕК отметили, что принятые меры будут дополнены финансовой поддержкой фермеров и дальнейшими шагами по облегчению транзита украинского экспорта в другие государства ЕС и третьи страны.
28 апреля Еврокомиссия пришла к соглашению с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинских продовольственных товаров. София, Будапешт, Варшава и Братислава снимут односторонние ограничения на импорт зерна, установленные ранее. Взамен ЕК выплатит пяти странам 100 миллионов евро, которые пойдут на помощь местным фермерам.
Ранее Словакия, Польша, Венгрия и Болгария в одностороннем порядке приостановили импорт зерна и некоторых других продуктов из Украины. В Словакии объяснили решение тем, что в партии украинской пшеницы весом 1500 тонн нашли пестицид, запрещенный в Евросоюзе. Польша, Венгрия и Болгария были вынуждены пойти на такие меры из-за того, что местные фермеры начали нести убытки из-за притока украинской продукции.