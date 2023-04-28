Минобороны Дании: рядом с местом взрыва «Северных потоков» находилось российское судно с подлодкой

Во время взрывов трубопроводах «Северный поток» рядом находилось российское судно. Об этом пишет издание Information.dk со ссылкой на датское военное ведомство.
«Российское специальное судно SS-750 находилось рядом с трубопроводами Nord Stream за четыре дня до того, как трубы были взорваны. Это специализированное судно предназначено для подводных операций и несет на борту мини-субмарину AS-26 Priz», — сообщили журналисты.
В Минобороны Дании подтвердили, что 26 снимков российского судна были сделаны с датского патрульного катера к востоку от Борнхольма 22 сентября 2022 года. Через несколько дней появились данные об утечке. Военные отказались показать снимки, поскольку эти изображения носят «разведывательный характер» и являются «частью разведывательной работы».
26 сентября прошлого года на двух нитках «Северного потока-1» были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова.
Газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины, либо со стороны России; для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку.
В NYT со ссылкой на американских чиновников утверждали, что согласно разведданным США, атаку на газопроводы совершила «проукраинская группировка». При этом в The Washington Post подчеркивали, что до сих пор нет доказательств, которые связывают атаку с какой-либо страной.