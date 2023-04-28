Минобороны Дании: рядом с местом взрыва «Северных потоков» находилось российское судно с подлодкой

Во время взрывов трубопроводах «Северный поток» рядом находилось российское судно. Об этом пишет издание Information.dk со ссылкой на датское военное ведомство.

«Российское специальное судно SS-750 находилось рядом с трубопроводами Nord Stream за четыре дня до того, как трубы были взорваны. Это специализированное судно предназначено для подводных операций и несет на борту мини-субмарину AS-26 Priz», — сообщили журналисты.

В Минобороны Дании подтвердили, что 26 снимков российского судна были сделаны с датского патрульного катера к востоку от Борнхольма 22 сентября 2022 года. Через несколько дней появились данные об утечке. Военные отказались показать снимки, поскольку эти изображения носят «разведывательный характер» и являются «частью разведывательной работы».