Еврокомиссия договорилась о корректировке ограничений на импорт продовольствия из Украины, введенных Польшей, Болгарией, Венгрией и Словакией

Еврокомиссия пришла к соглашению с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинских продовольственных товаров. Об этом рассказал Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

По его словам, София, Будапешт, Варшава и Братислава снимут односторонние ограничения на импорт зерна, установленные ранее. Взамен ЕК выплатит пяти странам 100 миллионов евро, которые пойдут на помощь местным фермерам.

При этом будут введены «исключительные защитные меры», ограничивающие импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в пять стран. Кроме того, ЕК пообещала провести особое расследование в отношении подсолнечного масла.

Еврокомиссия также обязалась продолжать обеспечивать экспорт товаров по «путям солидарности», которые были созданы, чтобы помочь Украины поставлять свои товары в другие страны.

Данные условия были согласованы с Украиной и будут действовать до 5 июня.

Ранее Словакия, Польша, Венгрия и Болгария в одностороннем порядке приостановили импорт зерна и некоторых других продуктов из Украины. В Словакии объяснили решение тем, что в партии украинской пшеницы весом 1500 тонн нашли пестицид, запрещенный в Евросоюзе. Польша, Венгрия и Болгария были вынуждены пойти на такие меры из-за того, что местные фермеры начали терять убытки из-за притока украинской продукции. В Румынии заявили, что не будут вводить односторонние запреты, но ожидают действий Евросоюза, направленных на решение проблемы.