Азербайджанские «экоактивисты» решили приостановить акцию протеста в Лачинском коридоре после того, как Баку установил там КПП

Азербайджанские «экоактивисты», блокировавшие Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, объявили о временном прекращении акции протеста. Об этом сообщает азербайджанское государственное информагентство APA.

«Учитывая неоднократные просьбы представителей правительства, мы — экоактивисты и молодые волонтеры — приняли решение о временном прекращении акций протеста 28 апреля 2023 года с 18:00», — говорится в заявлении активистов.

Армянская сторона пока не комментировала это заявление.

Акция длилась 183 дня. Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению. Из-за ее блокировки непризнанная республика была отрезана от внешнего мира.

В самом Нагорном Карабахе заявляли, что блокада Лачинского коридора привела к гуманитарному кризису. По данным Совета безопасности непризнанной республики, в регионе 104 дня отсутствовало электроснабжения, 67 дней не было газа. Из-за нехватки продовольствия была введена талонная система.

В МИД Азербайджана отрицали причастность к блокаде коридора, а также утверждали, что акция «экоактивистов» не создает условий для гуманитарного кризиса. По словам главы ведомства Джейхуна Байрамова, автомобили скорой помощи, Международного комитета Красного Креста, конвои миротворцев «свободно передвигались в обоих направлениях» по Лачинскому коридору.

23 апреля Азербайджанская сторона установила пограничный пункт пропуска на въезде в коридор. «В результате этого шага народ Арцаха окончательно стал заложником в руках Азербайджана с возрастающим риском этнической чистки», — заявили тогда в Нагорном Карабахе.