Армянское рацио

Погранслужба Азербайджана 23 апреля официально заявила об установке в Лачинском коридоре своего контрольно-пропускного пункта. Таким образом, территория Нагорного Карабаха, за который более 30 лет Армения вела ожесточенную борьбу, окончательно перешла под контроль Баку. Пятью днями ранее, 18 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать Азербайджан в границах 1991 года — в обмен на такое же признание незыблемости армянских границ. То есть: Армения готова отказаться от претензий на Карабах. Еще год назад куда более сдержанное высказывание Пашиняна привело к массовым акциям протеста по всей Армении с требованием отставки премьера. В апреле 2023 от заявлений Пашиняна беснуются только российские государственные СМИ. Наполненные розовой дымкой улицы Еревана спокойны, и эта тишина не сулит ничего хорошего Кремлю.

Заявление Никола Пашиняна 18 апреля по самом болезненному армянскому вопросу — карабахскому — прозвучало более чем предметно. «Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо, — сказал Пашинян, отчитываясь перед национальным парламентом о работе правительства за год. — Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения». Он подчеркнул, что Армения должна ясно дать понять мировому сообществу, что у нее нет и никогда не будет территориальных претензий к другим странам.

Протесты 2022 года В прошлом году куда более обтекаемое высказывание Пашиняна на тему армяно-азербайджанского конфликта едва не закончилось в стране мятежом. Хотя лидер республики всего-то очертил контуры предстоящей работы. «Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении», — сказал Пашинян 13 апреля 2022 года во время выступления в парламенте. А 24 апреля на мероприятии в память о геноциде армян 1915 года добавил, что Армения держит курс на «открытие эры мирного развития». «Именно поэтому мы ведем переговоры, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Надеемся, что стремление турецкой стороны искренние, нам удастся продвинуться в этом направлении», — витиевато пояснил тогда армянский премьер-министр. Но осторожность оказалась тщетной: первое шествие оппозиции — из Иджевана в Ереван — началось уже 25 апреля; 26 апреля протестующие с требованием отставки премьера вышли на площадь Свободы; 27-го — перекрыли несколько улиц в столице республики. Третьего мая участников акций начали массово задерживать, пятого — на площади Франции появился палаточный городок. «Карабах — это Армения», «Никол — предатель», «Армения без Никола», «Арцах, Арцах!», «Единение, борьба, победа!» — неслось по Еревану.

Драка протестующих с сотрудниками правоохранительных органов во время антиправительственной демонстрации в Ереване, Армения, 3 июня 2022 г. Фото: REUTERS

«Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции», — объясняли российские СМИ. Беспорядки в Армении тогда утихли лишь к лету. По данным Минздрава республики, за полтора месяца в результате столкновений с полицией 21 человек пострадал и был доставлен в больницу. За медицинской помощью обратились 39 полицейских. Более 2100 демонстрантов были задержаны в различных акциях по всей стране. В апреле 2023 года улицы Еревана полны туристов и привычной для этого времени розоватой пыли: после заявлений Пашиняна, фактически признающего отказ от борьбы за Арцах (Нагорный Карабах), никаких протестов в Армении нет. Если не считать нескольких десятков человек Общественно-политического движения «Вместе», которые 21 апреля собрались на площади Свободы обсудить принятие Арменией новой геополитической реальности.

Два года назад Пашинян кричал им: «Арцах — это Армения. И точка!». После заявления о готовности взаимного признания границ, Ильхам Алиев напомнил ему об этом.

«Предприняв этот официальный шаг, Армения официально признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, — заявил Алиев в интервью азербайджанскому телевидению. — Армения <…> сегодня должна повторить наши слова: Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».

Митинг движения «Вместе» в Ереване, 11 апр. 2023 г. Фото: скрин видео

Собравшиеся на площади Свободы в эти дни убеждены, что это — не последняя уступка Азербайджану. «У поражений нет конца. Всем кажется, что у нас хоть что-то останется, но на самом деле не останется ничего», — обратился к единомышленникам бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

Армения должна довериться Российский блогер Алексей Романов, живущий в Ереване и получивший известность благодаря своим репортажам в дни армянской революции 2018 года, не ждет никаких внутриполитических обострений в республике.

Алексей Романов журналист

«На улицу никто не выходит, в магазинах и кафе не обсуждают. Даже в соцсетях, которые обычно истерят после каждого заявления властей, все очень вяло. Говорю же: люди и сами давно уже решили, что не нужен им этот Карабах. «Да *** я хотел на этот Арцах!» — такое в частных беседах мне не раз заявляли во время войны и после. Теперь то же самое произнёс Пашинян, — говорит Романов. — Армянское общество готово обсуждать отказ от Карабаха. И стало это возможно благодаря революции 2018 года. Это ещё не сам отказ, а именно возможность публичной дискуссии. А не будь революции, то и проигранная война не помогла бы к этому приблизиться. Как твердили бы про «миацум», так бы и продолжили твердить».

Революция 2018 года — серия народных протестов, в результате которых прежний премьер-министр республики Серж Саргсян подал в отставку, а его место занял лидер оппозиционного движения, бывший журналист Никол Пашинян. Миацум — идея воссоединения Армении с территорией непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах). Фактически ради этой идеи Армения после выхода из СССР обрекла себя на конфронтацию с Азербайджаном и Турцией, мировую изоляцию и — как её следствие — экономическую беспомощность и вассальную зависимость от России. Непризнанная республика Нагорный Карабах, расположенная в границах Азербайджана, 28 лет контролировалась армией Армении. А в самой Армении с 1992 года базируется 102-ая российская военная база. В 2020 году Азербайджан при поддержке Турции решил свою проблему: 44-дневная «Вторая Карабахская война» закончилась для Армении гибелью 3 800 военных и поражением. Страны ОДКБ официально вмешиваться в конфликт не стали. Россия заявила, что на Армению никто не нападал. В ноябре 2020 года республика подписала мирное соглашение с Азербайджаном, вывела свои войска из Карабаха, оставив его под присмотром российских миротворцев. Обвиненный в проигрыше Пашинян подал в отставку, но снова победил на выборах и начал политику, которую в Кремле называют «сближением с Западом».

Кирилл Кривошеев специалист по постсоветскому пространству, автор Carnegie Endowment for International Peace

«А что делать? За прошедшие 2,5 года Армения осознала, что ей не стоит рассчитывать на чью-либо поддержку в этом конфликте. Ни Россия, ни Европа или США не будут защищать ее военной силой. Что Армении оставалось? Продолжать хоронить 20-летних пацанов на «Ераблуре» (военное кладбище в Ереване — ред.)? Ну это издевательство над своим народом. Победить в этой войне Армения не сможет никогда. Значит, надо искать пути примирения».

Кривошеев напоминает, что принципиальное решение по вопросу Карабаха Пашинян принял осенью 2022 года, когда в Праге подписал с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым очередную декларацию. В ней обе стороны подчеркивали приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года, которая содержит в себе два, на первый взгляд, взаимоисключающих положения:

с одной стороны, Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, а с другой, очевидно имея в виду жителей Нагорного Карабаха, — выступает за право народа на самоопределение.

Председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян говорит, что никаких противоречий на самом деле в такой декларации нет.

Тигран Хзмалян Председатель Европейской партии Армении

Это прекрасно понимают люди, которые создавали ООН, готовили Хельсинские соглашения… Каждой стране гарантирована неприкосновенность ее границ. Армения не посягает на территориальную целостность Азербайджана, она лишь требует, чтобы у Арцаха было право на самоопределение. Как было право на самоопределение у автономной Нагорно-Карабахской республики в СССР. Именно из-за нарушения этого права в конце 80-ых в Карабахе начались волнения, — объясняет политик. — Есть же прецедент Косово. Настояло же западное общество на праве албанцев на самоопределение. Армения должна довериться международным договорам, которые гарантированы римским правом.

Один из соратников Никола Пашиняна, прося об анонимности, описывает ситуацию жестче: не получив желаемого — «миацума» — при поддержке России, Армения поняла, что поражение в компании с таким «союзником» может обойтись куда дороже — отберут последнее. А именно: в пылу 30-летнего противостояния Армения и Азербайджан до сих пор не провели делимитацию и демаркацию своих границ. Ещё год назад эта формальность терялась на фоне руин и надгробий жертв с обеих сторон, но российская агрессия в отношении Украины, похоже, сильно изменила представление армян о том, что такое «национальная трагедия».

В стране опасаются новых территориальных претензий со стороны Азербайджана и предложений России, от которых в такой ситуации будет трудно отказаться.

Например, о вхождении вместе с Беларусью в «СССР 2.0».

Война с союзником Участник Второй Карабахской Тигран Хзмалян говорит, что неофициальное участие России в конфликте 2020 года принесло армянской армии гораздо больше вреда, чем её официальное неучастие. — Мы имели дело с российско-советским офицерским корпусом в Армении. Я видел, как это было, — рассказывает политик. — Наши командиры фактически исполняли приказы Москвы. Когда семитысячный азербайджанский корпус спокойно прошел ущельем реки мимо 30-тысячной армянской армии… Это была странная война.

Мы столкнулись с функциональным предательством. Представьте себе Медведчука, умноженного на 30 или даже на 40, и все это — в силовых структурах.

Евгений Федоров. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Видя ситуацию, в которой оказалась Армения после провальной военной кампании, Москва стала вести себя с сателлитом куда более бесцеремонно. Например, заявила о намерениях взять под единоличный контроль Мегринский коридор — границу Армении с Ираном. Официально — для обеспечения безопасности в Карабахе. Но если учесть, что с остальными тремя соседями — Азербайджаном, Турцией и Грузией — у Армении не самые дружественные отношения, то речь идет о полном контроле внешнего периметра республики.

Недавно депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров и вовсе заявил, что Армения должна выступить на стороне России в «СВО». А если она не захочет этого сделать, то России следует пересмотреть отношения с Ереваном. «Армения это не делает (не участвует в спецоперации — прим. ред.), но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной», — заявил Федоров News.ru.

На возможные последствия таких заявлений обращает внимание руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян.

Степан Григорян руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству

«Более того: в России начинаются разговоры о том, что Армения как-то неправильно вышла из состава СССР, а значит, можно поднимать вопрос о спорной территории, — рассказывает Григорян. — Когда в сентябре прошлого года азербайджанская армия на семь километров вторглась на территорию Армении — не Карабаха, а Армении — в ОДКБ это не признали вторжением и посоветовали нам провести демаркацию и делимитацию границ. ОДКБ не признает наших границ. Вот такие союзники. Если о чем и говорят сейчас на улицах Еревана, так это о том, как не стать новой горячей точкой на континенте: стычки с азербайджанскими военными продолжаются. В сентябре прошлого года боестолкновение в районе армянского города Джермук закончилось гибелью 200 армянских военных и 80 — азербайджанских. Джермук к спорным территориям никогда не относился».

Гений Путина В воскресенье, 23 апреля, как раз накануне Всеевропейского дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, Госпогранслужба Азербайджана официально заявила, что устанавливает свой контроль-пропускной пункт на дороге Лачин-Ханкенди. Осенью 2020 года стороны договорились, что контролировать этот район будут российские миротворцы. По сути это означает полное взятие Карабаха под контроль Баку. Ранее Ильхам Алиев заявил, что армяне, желающие остаться в Карабахе, должны или принять гражданство Азербайджана, или уехать. Данные о количестве армян, проживающих в непризнанной республике, разнятся: армянская сторона настаивает, что речь идет о 150 тысяч человек, которые, по их мнению, рискуют стать жертвами этнических чисток. В Азербайджане цифру называют сильно завышенной и настаивают, что «двум-трем десяткам тысяч» этнических армян в Карабахе ничего не угрожает, кроме цивилизованной интеграции в азербайджанское общество.

Рамиз Юнус политолог

«Установление КПП на границе между Азербайджаном и Арменией на въезде дороги Лачин-Ханкенди является ответом Азербайджана на постоянные провокации со стороны Армении как на армяно-азербайджанской границе, так и в зоне Карабаха, где окопались до сих пор несколько тысяч вооруженных представителей ВС Армении, которые согласно договору от 9-10 ноября 2020 года между странами, должны были покинуть территорию Азербайджана, — говорит азербайджанский политолог Рамиз Юнус. — И это только начало восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, согласно Конституции Азербайджана. Уверен, что это решение ускорит подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, с последующей реинтеграцией армянского меньшинства Карабаха в правовое поле Азербайджана».

В Ереване появление КПП, который блокирует Лачинский коридор, ожидаемо назвали «грубым нарушением» Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и призвали Россию вмешаться.

Цена молчания Но улицы Еревана по-прежнему пусты. Оппозиция, которая год назад выводила на акции протеста тысячи людей и требовала отставки Пашиняна, молчит. — Оппозиция себя дискредитировала, теперь всем стало очевидно, в чью пользу они действовали. У старых элит, которые довели страну до всей этой ситуации, фактически сдав ее сателлитом России, авторитета нет. Как бы они ни относились к Пашиняну, он сейчас для них — меньшее из зол. Может, им удастся собрать тысяч пять народу, но для смены власти этого недостаточно, — рассуждает Степан Григорян. Его коллега Тигран Хзмалян видит в сложившейся ситуации результат бездарной политики Москвы. — Год назад Армения была опорой России на Южном Кавказе. Но Путин — он же «гений». За минувший год он смог открыть глаза всем, даже самым отмороженным армянам, — усмехается он.

Хзмалян уверен, что

приняв поражение и отказавшись от планов воссоединения с Карабахом, Армения получила негласное приглашение в Европу и первое «задание» — не допустить эскалации в регионе.