Путин подписал указ, разрешающий депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий в случае «угрозы безопасности»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о правовом положении иностранцев и людей без гражданства, проживающих на оккупированных Россией территориях Украины. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые не стали принимать российское гражданство, признаются иностранцами.

Эти же люди могут быть выдворены за пределы региона, если их поведение, по мнению российских властей, будет «угрожать национальной безопасности», или если они будут выступать за «насильственное изменение основ конституционного строя России», а также «поддерживать террористическую или экстремистскую деятельность».

30 сентября Путин и «главы» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали договоры о присоединении территорий к РФ.

Во время своего обращения Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговор, но подчеркнул, что «выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне» обсуждаться не будет.