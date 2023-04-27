«В Москве решили, что Зеленский — политический труп»

Гость свежего выпуска подкаста «Что нового?» — экс-журналист Медузы и Forbes Илья Жегулев. Недавно он выпустил расследование для «Вёрстки». В нём журналист изучил историю конфликта Путина и Украины и поговорил с людьми, близкими к администрации президента.
В новом эпизоде подкаста мы обсудили:
- На основе чего формировалось отношения Путина к Украине?
- Как Путин принял решение о начале войны?
- И какую роль в конфликте сыграли Медведчук, Ковальчук и Янукович?
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